A poco menos de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, la candidata a la coalición de Morena, Claudia Sheinbaum, aventaja por más de 20 puntos porcentuales a su contrincante, la candidata del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez.



De acuerdo con la agregadora de encuestas Polls.Mx, actualizado al día 24 de mayo, Claudia Sheinbaum encabeza con un 54% de preferencias, seguida de Xóchitl Gálvez con 31% y Jorge Álvarez Máynez con 13%. De esta forma,. Sheinbaum rebasa a la panista por 23 puntos porcentuales.





La legislación establece que las campañas electorales para la presidencia de la República, senadurías y diputaciones tendrán una duración de noventa días. Al finalizar este periodo, comienza la veda electoral.



La veda electoral 2024 comienza a las 0.00 del jueves 30 de mayo y concluye el domingo 2 de junio a las 18.00 horas tras el cierre de las casillas para asegurar a la ciudadanía un periodo de reflexión sobre el voto libre y secreto.



Los actores políticos no podrán hacer un llamado al voto. Los medios de comunicación no deberán publicar encuestas electorales sobre intención del voto, y el día de las elecciones, no deberá haber propaganda colocada cerca de cualquier casilla.



Durante la veda electoral también están prohibidos: los actos de campaña y el proselitismo electoral, la emisión de todo tipo de propaganda electoral, la propaganda gubernamental, excepto las campañas de servicios educativos, de salud o de protección civil la difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.



La veda electoral es una fase de reflexión creada por las autoridades electorales, permitiendo a la ciudadanía meditar sobre su voto en el día de las elecciones. Según el Instituto Nacional Electoral, durante esta etapa no están permitidos los actos de campaña ni el proselitismo electoral, aunque la libertad de expresión y la libertad de prensa siguen garantizadas.Con información de EL PAÍS