Que siempre sí intervenga gobierno, piden Cámaras sobre Shein y Temu

La industria textil, vestido y calzado de México expresó su oposición a las plataformas chinas de venta en línea, señalando que el Gobierno federal dejó de recaudar 3,200 millones de dólares debido a la importación de ropa proveniente de Asia a través de las empresas de mensajería Temu y Shein.



José Pablo Maauad Pontón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), afirmó que las grandes industrias generadoras de empleo se encuentran en una situación crítica debido a la ilegalidad, describiéndolas como cayendo en "terapia intensiva". Maauad Pontón criticó al Gobierno federal por no reflejar los esfuerzos en el combate al contrabando y urgió a fortalecer el estado de derecho.



Durante un encuentro con representantes de la Secretaría de Economía (SE) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el líder empresarial demandó "un control mucho más estricto en las aduanas", afirmando que su implementación no requeriría un gran esfuerzo, y resaltó la importancia de atender el tema de los paquetes de comercio electrónico que ingresan al país sin pagar impuestos.



En declaraciones recientes, Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), expresó su preocupación al presentar las cifras actuales del sector. Mencionó que a pesar de haber representado un significativo 3.8% del PIB nacional manufacturero en años anteriores, esta cifra ha sufrido una drástica disminución al 1.8% al cierre del 2023, con un preocupante decrecimiento del 5.4% en el último trimestre.



Zaga Saba destacó que la competencia desleal y la ilegalidad han tenido un impacto devastador en los empleos y las familias que dependen de esta industria. Por ello, instó a las autoridades a actuar con la determinación necesaria para abordar esta situación.



Durante el VII Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Confección-Calzado, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Othón Valverde, anunció que se están revisando las importaciones temporales con el objetivo de evitar que continúen afectando a la industria.



Además, Erik Jiménez, representante del Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mencionó que con la implementación del plan maestro de fiscalización y recaudación 2024, el SAT ha intensificado la supervisión de las importaciones temporales de textiles y confecciones, especialmente de aquellas empresas que cuentan con certificación de IVA y IEPS y que no cumplen con la devolución de la mercancía.



José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que la industria del calzado se contrajo 14% a tasa anual durante enero de 2024. ’De los 120 millones de pares importados en 2023, el 40% entró al país con precios por debajo del costo de su materia prima’.Con información de EL ECONOMISTA