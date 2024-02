La dirigencia nacional de Morena denunció un caso de tráfico de influencias y conflicto de interés de Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México. La empresa Grupo Marhnos, que resultó beneficiada durante el gobierno de Gálvez en la delegación Miguel Hidalgo, ahora le presta la propiedad para que la precandidata realice sus conferencias matutinas.



El exalcalde Víctor Hugo Romo y el presidente de Morena exhibieron que las conferencias de Gálvez se realizan en el corporativo Marhnos, empresa beneficiada durante su administración en 2017 que le otorgaron permisos para la construcción de un par de torres de departamentos.



’La inmobiliaria Marhnos desarrolló un complejo en 2017 en la colonia Granada, la misma forma de operación: ella da los permisos, ella da las licencias, ella da las manifestaciones de construcción, ella genera la publicitación vecinal. Se hace el desarrollo en su periodo, y son de 3 torres, 360 departamentos, un complejo de mil millones de pesos en Lago Filt’, apuntó Romo.



El exalcalde también acusó que Gálvez Ruíz es parte de la empresa inmobiliaria pues además de otorgar permisos, la panista vendió los servicios de sus empresas, OMEI y High Tech Services, a Marhnos para la construcción de dichos edificios.



’¿Qué estamos denunciando? que ella es socia, parte de Grupo Marhnos. Porque le da las licencias de contratos, conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción, y la nueva movilidad del moche, moche 4.0. Ya es te entrego contratos y te hago el favor de pagar tu viaje a España’, denunció.



Víctor Hugo Romo afirmó que la empresa Grupo Marhnos organizó y patrocinó el viaje de Xóchitl Gálvez a España. Dio a conocer unas fotos donde se aprecia al director de Marhnos, Nicolás Mariscal Servitje, acompañando a Xóchitl Gálvez Ruíz en su visita a España.





Romo señaló que Grupo Marhnos se vio beneficiada en los gobiernos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos en los que la compañía fue encargada de construir al menos 7 hospitales generales, los cuales fueron señalados por haber presentado sobrecostos, mala calidad en los materiales y fallas en tiempos de de entrega, así como múltiples señalamientos de corrupción.



Ante las acusaciones de las y los dirigentes de Morena en su contra, Xóchitl Gálvez negó tener un vínculo con Grupo Marhnos, pese a que realiza sus conferencias “mañanetas” en una casa propiedad de esa empresa constructora



Gálvez señaló que no viajó a Madrid ni vio durante su gira en España al dueño de la empresa Marhnos y señaló que la fotografía en la que se ve con un hombre, no es el dueño de la citada compañía, Nicolás Mariscal Servitje.



“La gira yo la pagué de mi bolsa y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández Esquer, no tiene nada que ver con la persona que señalan estas personas de Morena”, indicó la candidata presidencial en su rueda de prensa.



Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán, la elección de la casa en las que Xóchitl Gálvez realiza sus conferencias se hizo considerando las características necesarias para los trabajos de la campaña presidencial y resultó una casualidad que el inmueble elegido fuese de una empresa a la que Gálvez favoreció durante su paso por la Alcaldía Miguel Hidalgo.