¿Qué conviene más, una oferta o una promoción? Profeco responde

Con la llegada del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está destacando la diferencia entre oferta y promoción para que los consumidores realicen compras más informadas.



En el caso de una oferta, se trata de un descuento directo sobre el precio regular de un producto por un tiempo determinado. En una promoción, en cambio, se ofrece un incentivo adicional, como por ejemplo, recibir un kit de protección personal al comprar una bicicleta.



Para comprender mejor la distinción, la Profeco ha realizado un ejercicio de cálculo utilizando una mochila con un valor de 500 pesos. El punto clave es calcular el precio unitario para poder determinar el monto a pagar por uno o varios productos, según sea necesario.





Según la Profeco, una oferta suele implicar una reducción real del precio de un producto o servicio, lo que implica que se está vendiendo a un precio más bajo que su costo regular. Por otro lado, una promoción puede incluir ofertas como "compra uno y lleva el segundo a mitad de precio" o "obtén un regalo gratis con x compra", las cuales pueden resultar atractivas, pero no siempre representan un ahorro real.



Es importante verificar los términos y condiciones de las promociones, ya que a veces pueden requerir la compra de productos adicionales o estar sujetas a restricciones. Además, es fundamental recordar que comprar con una oferta no significa necesariamente que se esté ahorrando dinero si se termina adquiriendo productos innecesarios.



Para evitar compras impulsivas, es recomendable cuestionarse si se necesita realmente el artículo, si se puede adquirir sin afectar las finanzas personales y si se cuenta con la capacidad de pago. Hacer una lista de compras y un presupuesto, comparar precios en diferentes establecimientos y verificar que las ofertas sean genuinas también son consejos clave para realizar compras más inteligentes durante el Buen Fin.



No compres más de lo que necesitas: Esto te puede llevar al despilfarro derivado del vencimiento de artículos perecederos o a almacenar cosas a las que nunca se les dará utilidad.



Identifica las características de la oferta: Revisa la fecha de vigencia, los artículos y presentaciones en los cuáles aplica y la posibilidad de combinar productos en los descuentos por cantidad, entre otros.



Consulta el Buró Comercial de Profeco: Es una plataforma donde podrás encontrar información de proveedores de bienes y servicios tales como quejas recibidas y su estado procesal y los principales motivos de reclamación.



También puedes comunicarte al Teléfono del Consumidor (55)5568 8722 y 800 4688722 de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 h.