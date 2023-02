Que no diga que no sabía: General que denunció a García Luna desmiente a Calderón

El General en retiro Tomás Ángeles Dauahare, dio a conocer que en su momento le advirtió al entonces presidente Felipe Calderón el estrecho vínculo entre Genaro García Luna y el crimen organizado pero que hoy el panista niega de su conocimiento.



Ahora que fue declarado culpable por Felipe Calderón indicó que él no pactó con criminales y no usó la Presidencia para abogar por sus intereses.



En una carta lanzada la noche de este martes 21 de febrero, Calderón dijo que la resolución del jurado estadounidense se utiliza para atacarlo, además de pedir a los mexicanos que no se distraigan de temas relevantes para la seguridad hoy día, como el robo y extorsión.



’He sido el presidente que más ha actuado contra la delincuencia organizada. Luché por construir un auténtico Estado de Derecho’, pronunció la carta de Calderón, enalteciendo su estrategia de seguridad, que actualmente es criticada por los sobornos que recibió García Luna del crímen organizado.



Sin embargo, una entrevista para Sin Embargo, Tomás Ángeles Dauahare declaró cómo el 9 de mayo de 2007 él advirtió a Felipe Calderón Hinojosa sobre los vínculos que tenía su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado que en el discurso decía combatir, una acusación que en Estados Unidos fue señalada por líderes criminales como Sergio Villarreal Barragán ’El Grande’ y Jesús ’El Rey’ Zambada cuyos testimonios fueron suficientes para que el jurado lo encontrara culpable de haberse coludido con el narcotráfico y por lo cual enfrenta una condena de 20 años hasta cadena perpetua.



’Yo se lo advertí (a Calderón) porque ya había seis años (previos con señalamientos), los seis que estuvo en la Policía Judicial Federal primero, que después se convirtió en la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), ya había una serie de comisión de delitos de parte de él. El 9 mayo de 2007 que le informé eso al Presidente Felipe Calderón ya había el antecedente de seis años atrás, sí le advertí puntualmente’.



’No es satisfactorio para ningún mexicano ver a funcionarios de primer nivel del Gobierno mexicano en esa situación, pero es un acto mínimo de la más elemental justicia, pero yo ubico la acusación allá de narcotráfico en un segundo plano. Lo más importante para mí son los asesinatos aquí en México, para Estados Unidos no; la prioridad para ellos es el narcotráfico, lo que a ellos les afecta, para la justicia mexicana la primera prioridad deben ser los asesinatos, centenas de asesinatos que se cometieron. No es satisfactorio para los mexicanos vivir esta situación pero qué bueno que se da, qué bueno que siga adelante. Ojalá caigan los que deben caer, porque ya basta, nuestra justicia que es light para juzgar a funcionarios de primer nivel, pues que pena que se haga justicia aunque sea allá’, comentó Ángeles Dauahare.



Tomás Ángeles Dauahare apuntó que de haber sido atendidas sus advertencias sobre García Luna se hubiera evitado el derramamiento de sangre que propició la ’guerra’ declarada por el entonces Presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico.



’La estrategia que se siguió es una idea de García Luna, desde luego influenciado por otros intereses externos a México. Yo creo que sí se hubiera evitado ese baño de sangre, esa declaración de guerra que no nos condujo a nada, la declaración de guerra es más grave de lo que pensamos porque declararle la guerra a un grupo de delincuentes es ubicarlos en el marco de los protocolos de Ginebra que se refiere a conflictos armados de carácter no internacional y darle la jerarquía de beligerantes a unos delincuentes, malo, muy malo eso. El segundo punto es que el Ejército no estaba organizado, adiestrado ni equipado para actuar como Policía Federal. El otro punto, el contacto con la sociedad civil nos iba a ser violadores de los derechos humanos, también nos iba a ser proclives a la corrupción’, precisó.



Consideró que lo que García Luna hizo ’fue pegarle a las cabezas, a los capos’, lo cual ocasionó que ’una vez muerta la cabeza los segundos empiezan a pelearse por el mando y se hace una diáspora de criminales que van perdiendo capacidad para importar y exportar droga y comienzan a recurrir al secuestro, a la extorsión que es lo que verdaderamente aterra a la sociedad, no tanto el tráfico de los enervantes’.



En ese sentido, expuso que Genaro García Luna fue un protegido desde el Gobierno de Vicente Fox. ’No sé qué tanto del Presidente o de la señora (Vicente Fox y Martha Sahagún) pero sí fue protegido por ellos’. Ya en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa él mismo fue testigo de la protección que se le dio al entonces Secretario de Seguridad.



Por ello, el General en retiro pidió que se investigue a todos a quienes resulten responsables a la par que no descartó que García Luna se haga testigo protegido. ’No es una persona muy entera en su integridad, en su valor, no creo que él sufra esta pena de 20 años o cadena perpetua solo, creo que va a buscar la manera de atenuar la pena, de bajar los años de prisión y va a ser testigo protegido. Como testigo protegido va a tener la obligación de aportar todo lo que él sepa, en función de la información que dé se disminuirán los años de cárcel’.



El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa sí pactó con el crimen organizado. Una prueba de ello es la orden que dio Juan Camilo Mouriño, su primer Secretario de Gobernación, al General Mario Arturo Acosta Chaparro para reunirse entre 2008 y 2009 con los principales capos de la droga, compartió en entrevista el General en retiro Tomás Ángeles Dauahare, quien además recordó que él advirtió al entonces Presidente de los vínculos que tenía Genaro García Luna con el crimen organizado como determinó ayer un jurado en Estados Unidos.



’(Al General Acosta Chaparro) le dieron la instrucción de hablar con los capos para que disminuyera la violencia y al primero que fue a visitar fue a Heriberto Lazcano Lazcano, el líder de los Zetas y él, Heriberto, le dio los teléfonos de los demás personajes del crimen, eso me lo platicó directamente Mario Arturo, enviado desde luego por autoridades superiores’, comentó Ángeles Dauahare a Los Periodistas, el programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.



—¿Quién le da la instrucción? —se le cuestionó al General en retiro Tomás Ángeles, ​​quien ocupó entre 2006 y 2008 el cargo de Subsecretario de la Defensa Nacional.



—En concreto Juan Camilo Mouriño —respondió el militar que fue acusado falsamente por el Gobierno de Felipe Calderón de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva para ser detenido el 16 de mayo de 2012, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, hasta haber sido exonerado 11 meses después.



El General Mario Arturo Acosta Chaparro se reunió con líderes del crimen organizado entre 2008 y 2009, entre ellos Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, Heriberto Lazcano Lazcano, Jesús Méndez Vargas, ’El Chango’ o ’El Chamula’, y Nazario Moreno, ’El Pastor’, ’El Chayo’ o ’El Más Loco’, dos de los jefes de La Familia Michoacana. Calderón Hinojosa siempre negó que su Gobierno haya ordenado estos encuentros.



Acosta Chaparro fue asesinado el 20 de abril de 2012. Juan Camilo Mouriño perdió la vida en un accidente aéreo el 4 de noviembre de 2008 en pleno Paseo de la Reforma.Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado | SIN EMBARGO