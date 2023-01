Pumas rescinde contrato de Dani Alves tras ser enviado a prisión preventiva en Barcelona por agresión sexual

’El Club UNAM ha tomado la decisión de rescindir, con causa justificada, el contrato laboral de Dani Alves a partir de este día. Con esta decisión se manifiesta su compromiso de no tolerar conductas que atenten contra el comportamiento universitario y sus valores’, mencionó el ‘Ingeniero’.



Agregando que ’no podemos permitir que una persona perjudique a una institucion educativa. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto y el comportamiento íntegro de sus jugadores dentro y fuera de las canchas, que son un modelo a seguir en la sociedad en México y cualquier lugar del mundo’.



Y es que los jugadores de los Felinos tienen una ‘cláusula moral’ sus contratos laborales, por que lo facilita al club de romperlos en caso de ser supuestos culpables de delitos, por lo que se le rescindirá el contrato sin pena para el equipo.



Con esto, el paso de Dani Alves se corta después de 13 partidos con Pumas en la Liga MX (1,125 minutos) donde pasará a ser uno de los mayores fracasos tras no poder acceder ni al Repecheje del Apertura 2022 con el Club Universidad Nacional.



Dicta prisión preventiva y sin fianza a Dani Alves

Después de escuchar ambas declaraciones y tras la recomendación de la Fiscalía, la jueza aceptó la prisión provisional y sin fianza a Dani Alves por supuesta agresión sexual.



Con esto, el futbolista de Pumas irá a la cárcel tras la decisión del Juzgado de Instrucción #15 de Barcelona ante la acusación particular que ejerció la denunciante.



El jugador de 39 años acudió voluntariamente esta mañana a presentar su declaración en Les Corts por la acusación en su contra por una supuesta agresión sexual a una mujer de 23 años la noche del 30 de diciembre en una discoteca de la Ciudad Condal.