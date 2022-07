Puente vehicular inútil fue inaugurado y abandonado durante gobierno de Eruviel Ávila: Faustino de la Cruz

Cuautitlán Izcalli, Méx., a 20 de julio de 2022. El puente vehicular Fresnos-Río Córdoba, en este municipio fue abierto a la circulación a 10 años de que inició su construcción, en el sexenio del gobernador Eruviel Ávila, sin utilidad alguna porque no llega a ningún lado, pues forma parte de las obras complementarias del Tren Suburbano, pero falta construir la vialidad que conectará con la autopista México-Querétaro, otra muestra de lo que hacen los gobiernos priístas, denunció el diputado local de Morena, Faustino de la Cruz Pérez.



Durante este tiempo, habitantes del fraccionamiento Los Fresnos, padecieron de tierra, tolvaneras, hoyos por doquier, debido al abandono de los trabajos del puente, dejaron todo en obra negra, sin que ninguna autoridad se hiciera responsable, lo que provocó malestar entre la población, por las obras a medias, al igual que los 10 hospitales sin concluir en el Estado de México, tan necesarios para la población que está obligada a recorrer largas distancias para acceder a los servicios de salud, acusó el diputado.



Precisó que, en diciembre de 2018, el gobierno local emanado del PRI, inauguró el puente vehicular, con inversión de 192 millones de pesos, dinero público asignado por la Secretaría de Comunicaciones del gobierno estatal. ’Esta es la forma de gobernar de los priístas’, sentenció el legislador y reiteró, que el sexenio de Eruviel Ávila fue opaco en el manejo del presupuesto y Alfredo del Mazo, lo dejó inmune.



El puente vehicular es utilizado por escasos automovilistas, ya que no llega a ningún sitio, pues falta ampliar y pavimentar la vialidad que unirá con la autopista México-Querétaro, en Cuautitlán Izcalli, la cual actualmente es una estrecha calle de terracería.



Este puente fue proyectado con una extensión de dos kilómetros para comunicar Cuautitlán con el vecino municipio de Cuautitlán Izcalli y con la idea de beneficiar a 34 mil automovilistas de ambas localidades, así como de Melchor Ocampo, Tultepec y Teoloyucan, ’pero ahí sigue sin concluir y lejos de beneficiar a la población local solo provoca molestias’, señaló.



Además, de la construcción del segundo cuerpo del puente, también se pavimentaría la conexión con la autopista México-Querétaro, por lo que en total la obra tendría longitud de dos kilómetros.



Faustino de la Cruz concluyó que después de una década el puente Fresnos-Río Córdoba fue abierto a la circulación, pero no llega a ningún lado para los automovilistas que deciden seguir derecho por el camino de terracería para conectar con la autopista México-Querétaro, o circular al lado del Emisor Poniente hasta Calzada Guadalupe, que también conduce a la autopista.