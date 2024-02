Publica Xóchitl su teléfono… y luego denuncia filtración

La candidata presidencial de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que su número telefónico fue filtrado por usuarios de redes sociales, a pesar de que ella lo había difundido el mes pasado para mantener contacto con sus seguidores.



El sábado, Gálvez cuestionó la veracidad de las denuncias de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, así como de algunos legisladores del partido Morena y miembros del gabinete federal, quienes habían informado que sus números telefónicos también fueron filtrados.



Gálvez expresó ese día que sospecha que lo que buscan es ’victimizarse’ para cambiar de conversación, esto después de que en una de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara un cuestionario que envió la corresponsal del The New York Times en México, en el que le solicitó una postura sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico que refirió el medio estadounidense.



’Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron muchos más teléfonos, filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo: 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo’.



Por medio de un video en su cuenta de X (Twitter), dijo que ’entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos; no se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para’.



Sin embargo, fue exhibida en redes sociales el pasado 5 de enero, fue la candidata panista quien dio a conocer a través de redes sociales su número de celular, con el fin de que sus simpatizantes mantuvieran contacto por WhatsApp con ella.



"¡Quiero estar en contacto contigo a través de WhatsApp! Mándame un mensaje al teléfono: 55 3507 7104. Por allá nos leemos".





Cabe mencionar que recientemente la publicación realizada en la red social "X" de la candidata por el Frente Amplio Por México aparece eliminada.