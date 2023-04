Protestan activistas contra Jueces y Oxxo por su confabulación en detrimento de la Salud

Luego de que Femsa-Oxxo interpusiera amparos para poder exhibir cajetillas de cigarros, contra la regulación de venta de comida chatarra a niños, la prohibición de plásticos de un solo uso, además de atacar el etiquetado de alimentos y bebidas, organizaciones de la sociedad civil clausuramos simbólicamente algunas tiendas en la Ciudad de México, Querétaro, Veracruz y Chiapas.









Durante la protesta hubo madres de familia pidiendo a las autoridades que dejen de conceder amparos a tiendas como el Oxxo, que promueven productos que dañan la salud de las infancias: “Está comprobado que la exhibición de cigarros es el principal gancho publicitario de la industria tabacalera. No podemos permitir que se sigan exhibiendo estos productos a nuestras niñas, niños y jóvenes, ¡Alto a las tabacaleras, alto a los amparos en contra de la salud!” dijo Yahaira Ochoa, para agregar que usar tabaco no debe ser una conducta que aprendan las y los menores de edad, “no es parte de la vida”.



Jaime Barba, de México Exhala, declaró: “Como uno de muchos exfumadores, como uno más entre los miles de enfermos de EPOC por el cigarro, como hijo de fumadores que fallecieron, como otros 7 millones de personas que anualmente mueren por enfermedades asociadas al consumo de tabaco, hay que decir alto y fuerte ¡BASTA! La salud de nuestros niños y nuestros jóvenes está por encima de los intereses comerciales de la industria y el comercio”.



Evitemos la desinformación sobre los amparos interpuestos por cadenas comerciales, ciertos restaurantes y particulares, para desacatar el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, pues en 9 de cada 10 amparos se ha negado la suspensión. El gobierno ha impugnado y logrado la revocación de las suspensiones provisionales otorgadas inicialmente, como sucedió con el restaurante El León de Oro, al que se había otorgado la suspensión provisional, pero el gobierno impugnó y ganó, expresó Juan Núñez Guadarrama, coordinador de Coalición México Salud-Hable.



Recordó que el tabaquismo es uno de los 5 factores de riesgo que desencadenan las enfermedades cardiovasculares, la diabetes los cánceres, los accidentes vasculares cerebrales y las enfermedades respiratorias crónicas.



El acto simbólico se realizó un día después del llamado internacional realizado por The Lancet, la revista de salud más importante del planeta, para detener los impactos de un grupo de poderosos corporaciones globales que están provocando los mayores daños en salud de la población mundial, señalando a las industrias del tabaco, el alcohol, la comida chatarra y las bebidas endulzadas, en primer lugar, llamando a las autoridades a detener sus prácticas depredadoras.