Protege Israel a presunto torturador buscado por la justicia mexicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las autoridades de Israel han brindado protección a Tomás Zerón de Lucio -exfuncionario mexicano exiliado en dicho país-, con la finalidad de que no regrese a territorio nacional y, de esa manera, no comparezca por su implicación en el caso Ayotzinapa.



’Quiero aprovechar para enviar a las autoridades de Israel un llamamiento respetuoso porque ellos están protegiendo al señor Zerón, que participó en México en fabricar los supuestos hechos en los que desaparecieron a jóvenes de Ayotzinapa’, comentó el mandatario federal en su conferencia matutina de este martes.



La petición de López Obrador tiene que ver con la presunta responsabilidad de Zerón de Lucio en la construcción de la llamada ’Verdad Histórica’, relacionada a la desparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, reigstrada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.



’Le pido a nuestros amigos de la comunidad judía en México para informar y sensibilizar a las autoridades de Israel para que se proceda de conformidad con la ley’, señaló el tabasqueño. Y agregó que aunque no haya un convenio de extradición, espera que se pueda buscar un mecanismo para que el exfuncionario sea enviado de regreso al territorio nacional.



En ese sentido, el presidente López Obrador hizo referencia a la petición que ha hecho la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la extradición de Zerón de Lucio, con la finalidad de esclarecer la desparición de los normalistas. Además, acusó que el exfuncionario habría participado en actos de tortura.



’El Gobierno de Israel no puede darle protección a un torturador’



Si bien AMLO aseguró que le envió una carta al ministro de Israel sobre este tema, indicó que ya lleva un año sin obtener una respuesta. ’Ojalá y se atienda esta petición. Lo hacemos con mucho respeto (...) Pero debemos ayudar a que no se violen los Derechos Humanos’, concluyó el jefe del Ejecutivo.



¿Por qué buscan a Tomás Zerón?



Zerón de Lucio se desempeñó en cargos de seguridad pública en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En el año 2013 llegó a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada en ese momento por Jesús Murillo Karam (detenido por el caso Ayotzinapa).



En abril de 2016 -tras la desaparición de los 43 normalistas-, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) acusó a Zerón de presuntamente violar el proceso de la investigación que él encabezaba. Asimismo, lo señalaron de sembrar bolsas con osamentas en el Río San Juan, ubicado en Cocula, Guerrero.



De esa manera, los padres de las víctimas indicaron que el exfuncionario era uno de los principales artífices de la llamada ’Verdad Histórica’, en la que se aseguraba que los normalistas supuestamente habían sido quemados en el basurero de Cocula, para posteriormente arrojar sus restos al río de San Juan.



En septiembre de 2019 -a cinco años de lo ocurrido-, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dio a conocer que la FGR buscaba a Tomás Zerón por estos hechos. Un año después se informó que el exfuncionario contaba con una orden de aprehensión por tortura (perpetrada en contra de miembros del cártel Guerreros Unidos, posibles responsables de la desaparición de los estudiantes), desaparición forzada y coacción de servidores públicos.



Ante ello, el extitular de la AIC buscó asilo en Israel para evitar su extradición a México y, de esa manera, no comparecer por el caso Ayotzinapa.



En febrero de este año, The New York Times publicó una nota en la que se señalaba que la petición de extradición contra Tomás Zerón estaba ’prácticamente muerta’, según dijeron funcionarios israelíes cuyas identidades se mantuvieron bajo reserva.Joel Cano | INFOBAE