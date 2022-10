Proponen creación de Célula Municipal de Búsqueda de personas

Carolina Amador Vega, de 36 años de edad, salió de su domicilio ubicado en Santa Catarina del Monte, en Texcoco, el pasado jueves 20 de octubre para entregar una maleta en el centro de Texcoco, pero ya no regresó a casa.



Sus familiares y amigos, la describen como una joven trabajadora, cariñosa con sus hijos y próxima a concluir la carrera de Derecho, por ello piden a todos los texcocanos compartir la ficha de búsqueda para poder localizarla lo más pronto posible.



Mientras, la diputada local de Morena, Edith Marisol Mercado Torres, propuso que los 125 ayuntamientos mexiquenses tengan obligación de contemplar, en su estructura gubernamental, una Célula de Búsqueda Municipal, a través de la cual personal especializado se de a la tarea, inmediatamente, de emprender acciones concretas de localización de personas reportadas como desaparecidas en sus respectivas demarcaciones.



Durante sesión de trabajo del pleno de la 61 Legislatura local, Marisol Mercado, presentó a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa que busca adicionar una fracción X al Artículo 87, así como el Artículo 87 Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y explicó que pese a existir múltiples leyes, disposiciones, reglamentos y protocolos para que los gobiernos locales se involucren en las tareas de búsqueda, en la práctica no sucede porque en la gran mayoría de los municipios no existen dichas áreas.



’En el Estado de México no todos los municipios cuentan con Células de Búsqueda de Personas. Es decir, pese a que su conformación en el ámbito municipal se encuentra contemplada expresamente como una obligación en diversas disposiciones, incluso de aplicación nacional, lamentablemente la realidad es que se depende de la voluntad política del gobierno municipal en turno para su creación’, puntualizó la representante popular de Morena.



Precisó que su propuesta de crear por mandato de ley Células de Búsqueda de personas de carácter municipal, permitirá que las pocas que están operando tengan la garantía de continuidad y con ello serían inmunes a los cambios de administración municipal cada 3 años.



Dichos cambios, subrayó, ’en algunas ocasiones traen como consecuencia su desarticulación, su desaparición o la reducción de sus limitados recursos’; así como la rotación de su personal que debe contar un perfil específico, capacitado y certificado.



Cuando sucede lo anterior, refirió, la operatividad de las Células municipales entra en graves problemas, explicó Marisol Mercado Torres durante la exposición de su propuesta.



’La capacitación y la experiencia que adquiere el personal de las Células de Búsqueda Municipales sobre la desaparición y los mecanismos de búsqueda e investigación son elementos esenciales. De manera que, cuando una persona servidora pública de una Célula de Búsqueda Municipal es transferida a otra área, representa una pérdida muy sensible para todo el entramado institucional de búsqueda, localización e identificación de personas’, dijo la diputada de la 4T.



Marisol Mercado enfatizó que México enfrenta una crisis en desaparición de personas, así lo ha reconocido públicamente el Gobierno Federal.



Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en México existen 98,577 personas Desaparecidas y No Localizadas, de las cuales 10,576 corresponden al Estado de México.



La diputada recordó que la entidad mexiquense cuenta con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio en 11 municipios y fue el primer estado al que se le decretó una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en 7 de esos municipios.



Es de destacar que la propuesta de Marisol Mercado, diputada de Morena, plantea que ’el ayuntamiento proveerá los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones’.



Añade que la ’Célula de Búsqueda Municipal debe contar y garantizar la disponibilidad inmediata, de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. El personal debe contar con la certificación respectiva y acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México o la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas’.



Y que el titular de la Célula Municipal acredite conocimientos en la materia y experiencia de cuando menos un año en la búsqueda de personas.





Para su estudio, análisis y en su caso aprobación la propuesta fue turnada a la comisión de Legislación y Administración Municipal y Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.