La candidata de los partidos Morena y Nueva Alianza a diputada local por el Distrito XII, Tania Meza Escorza, destacó la importancia del desarrollo metropolitano con perspectiva de derechos durante su participación en la Rodada Nacional por la Transformación.



Este evento, organizado por las asociaciones Un Mundo sobre Ruedas y Vida Independiente México en Hidalgo, contó con el respaldo del candidato a diputado plurinominal por la afirmativa de discapacidad, Alfonso Hayyim Flores Barrera, en apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México.



Durante su intervención, Tania Meza Escorza subrayó que las personas con discapacidad representan el grupo con mayor deuda histórica.



En este sentido, reafirmó su compromiso con este sector de la población, mencionando que una de sus propuestas para el Legislativo es el desarrollo metropolitano con perspectiva de derechos.



Enfatizó que esto es especialmente relevante dado que las condiciones de accesibilidad en Pachuca y Mineral de la Reforma todavía presentan carencias significativas, afectando la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad en estas localidades.



’En el caso de las personas con discapacidad motriz, que son las que encabezaron esta rodada, falta mucho por hacer en materia de infraestructura.



Lo único que necesitan son la accesibilidad para llegar a todas partes y espacios inclusivos, todo lo demás lo han desarrollado ellas mismas por sus propios medios’, subrayó Meza.La candidata de la coalición ’Sigamos haciendo historia en Hidalgo’ enfatizó que son muy pocos los lugares 100 por ciento accesibles, aun cuando el artículo 1 de la Constitución marca que debe priorizarse la accesibilidad.



’Las banquetas y los baches no solamente perjudican a automovilistas, sino también contribuyen a hacer más grande la brecha de desigualdad con las personas con discapacidad.



La inclusión no significa hacerles lugares especiales, sino lograr que las personas con discapacidad lleguen a donde llegamos todas y todos’, mencionó.



Tania Meza invitó a la población a votar este 2 de junio 5 de 5 por Morena, ya que, aseveró, ’pueden tener la seguridad de que no solamente yo, sino varios compañeros y compañeras que vamos al Congreso tenemos bien puesta la camiseta con el tema de los derechos de las personas con discapacidad, no solamente porque es su derecho, como dicen ellas y ellos, no es una dádiva, sino porque nos lo marca el artículo 1 de la Constitución’, finalizó.