Propone Jorge Reyes capacitar a todos los servidores públicos

En su papel como candidato común de Morena y Nueva Alianza, Jorge Reyes enfatizó la importancia de inculcar a los servidores públicos los valores de integridad, honestidad y lealtad al pueblo. Destacó la necesidad urgente de capacitar a los empleados municipales y policías para garantizar la prestación de un servicio efectivo y de calidad a la comunidad. Especial atención se enfocará en los agentes de seguridad, primordiales en el socorro en emergencias y en la recepción de los visitantes.



En una reunión con jóvenes abogados postulantes, se planteó la urgencia de brindar una preparación específica a los policías, enfocada en el correcto diligenciamiento de los expedientes en cada caso. Dada la posición crucial de la policía municipal como primer respondiente, detalles como estos a veces obstaculizan el procedimiento adecuado de una denuncia.



Jorge Reyes, el candidato de Morena, reconoció la imperiosa necesidad de ampliar los conocimientos del personal de seguridad, afirmando que, de resultar victorioso el 2 de junio, este tema será prioritario. Además, se enfatizó en la importancia de capacitarse en la atención al ciudadano y al turista.



El compromiso de Jorge Reyes no se limita a los elementos de seguridad; también se aboga por capacitar a todos los funcionarios públicos con el objetivo de garantizar la entrega de servicios eficientes y de calidad. Se promueven los principios y valores de Morena de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo," como pilares fundamentales de la gestión pública.



No obstante, subrayó que dicha certificación se debe realizar de la mano de los profesionistas y no con base en ocurrencias, por ello enfatizó que se tendrán mesas de trabajo con diferentes sectores para construir y nutrir el mejor proyecto, que posteriormente se transformará en el Plan Municipal de Desarrollo.



En otros temas, también solicitaron mejores marcos normativos para atender el tema de la basura, no sólo de la recolección sino la disposición final de ésta para el cuidado del medio ambiente; sobre este asunto Jorge Reyes reiteró su postura de atender la inquietud dentro de los primeros 90 días de su administración y dar respuesta a una de las necesidades más recurrentes en todos los rincones pachuqueños.



Más tarde, el aspirante a la alcaldía capitalina se reunió con un grupo de empresarios jóvenes, quienes pidieron apoyos para los pequeños emprendedores que necesitan dar el salto hacia la formalidad.



Jorge Reyes puntualizó que, así como en otras peticiones, lo necesario es poner orden en todos los sentidos; en el ambulantaje, por ejemplo, se deben tener diálogos y alcanzar acuerdos para dar solución, y al mismo tiempo apoyar al comercio establecido, es decir, buscar opciones en beneficio de todos los sectores ’no se trata de correrlos, porque no les puedo quitar lo que no les puedo dar, pero sí encontrar alternativas para todos’, concluyó.