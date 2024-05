Propone Jorge Reyes atender pavimentación de calles de Pachuca

Jorge Reyes, el candidato común de Morena y Nueva Alianza a la alcaldía de Pachuca por la coalición "Seguiremos Haciendo Historia", llevó a cabo un recorrido por diversas colonias del sur de la ciudad.



Durante su visita, destacó la importancia de garantizar que los recursos municipales lleguen de manera equitativa a todos los rincones de la Bella Airosa, y no se concentren únicamente en las áreas principales. En este sentido, enfatizó que es fundamental eliminar los privilegios en el gobierno local y asegurarse de que todos los sectores de la población se vean beneficiados.



Reyes expresó su preocupación por el estado de abandono en el que se encuentran muchas zonas de Pachuca y señaló que es alarmante observar cómo la movilidad y las condiciones de vida en las periferias de la ciudad están lejos de ser óptimas.



Asimismo, criticó la actitud de ciertos funcionarios públicos que priorizan sus intereses personales por encima del bienestar de la comunidad, un enfoque que su candidatura rechaza rotundamente al creer firmemente que en la gestión gubernamental no debe haber cabida para los privilegios.



Durante su recorrido, el candidato visitó barrios como San Antonio, Villas de Pachuca, Venta Prieta y Santa Matilde, donde escuchó de primera mano las demandas y necesidades de los habitantes.



En particular, en Santa Matilde, resaltó la urgente necesidad de mejorar la movilidad urbana, ya que los tiempos de traslado desde el centro de la ciudad hasta esa zona son excesivos, superando los 45 minutos. Estos problemas, junto con otros desafíos locales, son aspectos que la coalición se compromete a abordar de manera integral y equitativa en caso de llegar al gobierno municipal.



Explicó que en gobiernos anteriores fueron capaces de gastar todo el presupuesto en tan sólo dos obras, cuando todo eso se pudo utilizar en beneficio de las vialidades que realmente ocupa a diario la población; por ello garantizó que una de las primeras acciones que realizará con recursos de obra pública del municipio será invertirlos, de inicio, en las calles y avenidas principales de cada colonia, para beneficiar al mayor número posible de habitantes.



En Matilde, detalló que también existen otras necesidades, como meter drenaje y pavimentación en muchas calles, sin embargo, no les son otorgados los permisos por el municipio porque no tienen escrituras y número oficial, es decir que también necesitan acompañamiento para lograr certeza jurídica sobre sus tierras.



El candidato morenista dijo que todos estos casos se deben conocer a detalle para darles solución ’no es lo mismo que yo venga, platique y me dé una idea de sus necesidades, a que ustedes, que, si están aquí todo el tiempo, me digan realmente de qué carecen. Por eso, van a ser el centro de la toma de decisiones’, enfatizó.



Finalmente cabe mencionar que, en el resto de las colonias, Jorge Reyes coincidió en que las necesidades básicas de cada una de ellas van desde regularizar la recolección de basura, mejorar la iluminación de espacios públicos, colocar cámaras de vigilancia conectadas al C4 y C5i para mejorar la seguridad, hasta optimizar sus vialidades; acciones que se atenderán dentro de los primeros 90 días de su administración, luego de lograr el triunfo el próximo 2 de junio.