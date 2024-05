Propone Benjamín Rico clausurar bares no regulados

Benjamín Rico, candidato a presidente municipal de Pachuca por la alianza Fuerza y Corazón por Hidalgo, aseguró en su intervención que será firme en la clausura de bares que no cumplan con la regulación. Además, se comprometió a transformar Pachuca en una ciudad con calles de calidad y a mantener el Centro Histórico como el corazón comercial y turístico de la capital hidalguense, priorizando la experiencia y capacidad de las personas de Pachuca.



Durante su presentación ante la COPARMEX, Benjamín Rico compartió sus propuestas para revitalizar el centro histórico, digitalizar los trámites municipales, integrar nuevamente al sector informal en nuevos mercados, y destacó la falta de inversión en infraestructura en los últimos 25 años.



Rico explicó que para agilizar los trámites municipales y reducir la burocracia, implementará el programa 3 de 3, el cual permitirá obtener permisos en solo tres días presentando únicamente tres documentos, fomentando la mejora regulatoria con su experiencia en el servicio público.



Además, anunció el programa "100 calles en 100 días" para mejorar el estado de las calles de Pachuca, que se construirán con concreto para garantizar una durabilidad superior a 35 años y evitar los constantes baches en la ciudad.



’Ya tuve la experiencia de estar en Obras Públicas de Pachuca y tengo el conocimiento para realizarlo, y con la mitad del presupuesto que hoy maneja el ayuntamiento logré construir 300 calles y bulevares; y con el apoyo de la gente logremos construir 100 calles en 100 días’, afirmó Benjamín Rico.



Asimismo, platicó sobre la recuperación de los espacios públicos de Pachuca, comenzando con el centro histórico con el objetivo de conectar entre sí a todas las plazas públicas y consolidar los corredores turísticos de plaza para que continue el Centro Histórico de Pachuca siga representado el corazón comercial y turístico de la capital hidalguense.



Antes de culminar este ejercicio democrático, Benjamín Rico se pronunció en contra de los bares instalados en zona plateada, que no han sido regulados, ’no me va a temblar la mano para clausurar este tipo de negocios, que por el tipo de uso de suelo de la zona no permita la instalaciones de estos centros nocturnos’, aseveró Benjamín Rico.



Al término de su participación en los Diálogos Ciudadanos 2024, Benjamín Rico invitó a las familias pachuqueñas a votar este 2 de junio por el Pachuca que merecemos.