El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de finalizar su gobierno propondrá una iniciativa en la cual buscará mantener la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 50% en ambas fronteras del país, con el fin de aprovechar el nearshoring.



’Antes de concluir el mandato. Enviaré una iniciativa de ley al Congreso, para mantener en la frontera norte y sur la reducción del IVA y el ISR al 50%’, anunció este domingo 12 de noviembre.



Durante el informe de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que también estará garantizado que no habrá aumentos en los precios de las gasolinas.



’Se mantendrá todo el apoyo a la frontera en cuanto a precios de los combustibles, es decir, no van a haber aumentos en términos reales’, dijo.



Además de ello, López Obrador expresó que buscará que el salario mínimo en la frontera norte de México, que actualmente es de 312 pesos, alcance los 400 pesos diarios.



Por otra parte comentó que antes de finalizar el año habrá 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar funcionando en el país y también prometió que antes de que concluya su administración se terminará el viaducto de Tijuana, la nueva garita de Otay II y todas las nuevas aduanas que hay en Baja California.



Refrendó el apoyo de su gobierno hacia el estado, comprometiéndose en aumentar a 9 mil 683 elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y tranquilidad de los bajacalifornianos. Así también destacó que Baja California es el segundo estado en donde más ha bajado la pobreza, solo detrás de Chiapas.



En materia de salud comentó que antes de que termine su administración estarán en funcionamiento los centros de salud , hospitales del IMSS-Bienestar en la entidad.



"Ya tenemos un convenio con el gobierno del estado y también ese es el compromiso, para marzo, a más tardar en septiembre del año próximo van a contar los centros de salud con médicos, especialistas con abasto suficiente de medicamentos, estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Para el año próximo, porque me gustan los desafíos y me canso ganso’, destacó.