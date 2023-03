Propone diputado reducir limitantes a conectividad para las mujeres

Resulta lamentable que en la actualidad, sean precisamente las niñas y mujeres en condición de pobreza y marginación, quienes de forma adicional, no cuentan con acceso a la tecnología, expresó el legislador Alejandro Enciso Arellano.



Lo anterior, tras exhortar al gobierno del estado, así como a los 84 ayuntamientos de Hidalgo, para que realicen acciones encaminadas a cumplir con la Recomendación General 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para lograr su empoderamiento.



En la exposición de motivos, el diputado local afirmó, ’quiero hacer referencia a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como el instrumento internacional vinculante más amplio y progresista sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas’.



Agregó que la Igualdad Sustantiva, implica que las mujeres tengan el mismo acceso a las oportunidades y a un entorno propicio para lograr los mismos resultados. Otro principio es la ’No discriminación’.



Asimismo, detalló que la Recomendación General No. 39, tiene un papel muy importante, ya que actualmente las mujeres y niñas de las zonas rurales, enfrentan grandes desafíos, como la falta de acceso a servicios de salud y educación, así como una carga desproporcionada de trabajo no remunerado. Al mismo tiempo, juegan un rol estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria.



’Por ello la urgente necesidad de llevar las acciones vinculantes de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a la agenda pública y a toda política social emanada de los gobiernos estatal y municipales’, dijo.



Por último, convocó a sus compañeras y compañeros diputados, a sumarse a este acuerdo, ’Trabajemos con actitud para que en este Siglo 21, ser mujer no sea un desafío, sino una oportunidad de empoderamiento y de aprovechamiento de los espacios y la representatividad que han conquistado en la vida pública’.