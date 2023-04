Propone Delfina Gómez terminar y poner en operación los hospitales inconclusos en Edomex

ACULCO, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, propuso terminar y poner en operación los nueve hospitales que anteriores administraciones dejaron inconclusos, abandonando también el derecho de la ciudadanía a los servicios de salud.



’Me comprometo a terminar en seis años los hospitales que dejaron inconclusos porque el acceso a los servicios de salud de las y los mexiquenses es una de nuestras prioridades.



No debemos dejar elefantes blancos, así que realizaremos las acciones necesarias para contar con personal suficiente, abasto y control de medicamentos, herramientas tecnológicas’, detalló la maestra Delfina Gómez.



Ante dos mil mexiquenses en Aculco, uno de los municipios en los que se encuentra uno de los hospitales inconclusos, la candidata morenista Delfina Gómez expresó con firmeza que también se atenderá el rescate del ISSEMyM.



’No nos olvidamos de las y los trabajadores mexiquenses que dependen del ISEMMyM.



De sus trescientos setenta y ocho mil servidores públicos activos, sus más de setenta mil pensionados y pensionistas y sus trescientos noventa y seis mil dependientes económicos a los que urge un plan de rescate, a los que no les vamos a fallar’, continuó la maestra Delfina Gómez.



’Bajaremos el sueldo de altos funcionarios, empezando por la gobernadora’



La austeridad republicana llegará al Estado de México, anunció la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, en el tercer evento de este jueves, en el municipio de Soyaniquilpan.





’Vamos a reducir el salario a los altos funcionarios, empezando por la Gobernadora. Si queremos ayudar al pueblo, que sea de verdad con acciones, no con palabras.



El dinero que podamos ahorrar se puede ocupar para pagarle mejor a los empleados de bajo nivel o podemos ocuparlo para hospitales’, apuntó.



Y es que la candidata a gobernadora del Estado de México por la coalición ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’, Delfina Gómez visitó la cabecera de Soyaniquilpan, donde gran parte de sus pobladores la recibieron montados a caballo en la Plaza Central del municipio, dando inicio a una caminata por la calle principal denominada Emiliano Zapata.



La maestra Delfina Gómez atendió y escuchó las demandas de los ciudadanos y agregó que los recursos o presupuestos ahorrados de los elevados salarios de los funcionarios, se pueden invertir para remodelar hospitales y escuelas, o bien, para los campesinos o grupos originarios.



Más tarde, en Jilotepec, también estuvo acompañada por Higinio Martínez, delegado especial de MORENA para el proceso electoral en el Estado de México; José Couttolenc, secretario general del PVEM en la entidad, y Óscar González Yáñez, dirigente estatal del Partido del Trabajo.