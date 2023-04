Propone Delfina Gómez seguro de vida a mujeres y apoyos para terminar estudios

ACOLMAN, Estado de México. - La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, aseguró este sábado en Acolman que las mujeres contarán con diversos apoyos para continuar con sus estudios, así como un seguro de vida.



Durante sus recorridos por el nororiente del estado, la maestra Delfina Gómez fue enérgica en que falta atención a las mujeres y las problemáticas que las aquejan, por lo que aseguró que en su gobierno se les pondrá especial atención.



’Ayudaremos a las mujeres del Estado de México, no es posible que se queden sin concluir sus estudios y que no exista un apoyo para hacerlo.



Con el programa ‘Mujeres con Bienestar’ vamos a darles ese apoyo que tanto necesitan para concluir sus estudios en todos los tipos y niveles educativos.



Dándole el estudio a una mujer, le ayudamos a que sea independiente’, señaló.



De acuerdo con el censo del INEGI 2020, en el Estado de México existen 953 mil mujeres (5.6%) que no tienen ningún nivel académico, mientras que 9 millones (56%) sólo cuentan con educación básica, 3 millones (21%) tienen educación media superior y tan sólo 2 millones (16.8%) alcanzan nivel superior.



En Acolman, luego de ser recibida con múltiples muestras de cariño por los pobladores que buscaron el saludo, abrazo y la selfie, la maestra Delfina Gómez indicó que se les dará un seguro de vida especialmente a aquellas mujeres que tienen hijos, con el fin de protegerlos.



En un alegre y multitudinario evento en Acolman, municipio conocido como la capital de la piñata, la maestra Delfina Gómez también anunció que habrá incentivos para los empresarios que contraten a mujeres mexiquenses.



’El empresario que contrate a mujeres, tendrá incentivos, porque queremos apoyar a nuestras mujeres, que las mujeres tengan esa generación de empleo porque son muy importantes y son el sostén de la familia’, señaló entre porras y vítores de ’gobernadora, gobernadora’ la maestra Delfina Gómez, quien encabeza la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’.



La maestra Delfina Gómez estuvo acompañada por Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA; Mario Delgado, presidente del CEN de MORENA, Higinio Martínez, delegado especial del CEN de MORENA; Óscar González Yáñez, presidente del Partido del trabajo en el Edomex; y José ’Pepe’ Couttolenc, secretario general del PVEM en el Estado de México