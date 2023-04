Propone Delfina Gómez 6 acciones para atacar el feminicidio en Edomex: ’Cueste lo que cueste, vamos a erradicar esa plaga social’

TOLUCA, Estado de México. – La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, propone seis acciones concretas para atacar el grave problema de feminicidios que ha convertido a la entidad en la más insegura y violenta contra las mujeres.



Luego de dos semanas de gira por cerca de 30 municipios mexiquenses, la maestra Delfina Gómez reiteró que implementará acciones estratégicas para prevenir el acoso y el hostigamiento en el transporte público.



’Cueste lo que cueste vamos a erradicar esta plaga social’, sostuvo.

La candidata morenista, Delfina Gómez afirmó que ’nos enfrentamos a una dolorosa realidad: el Estado de México es la entidad con mayor número de feminicidios, casi 8 mujeres son asesinadas violentamente cada semana.



En sus recorridos, la maestra Delfina Gómez señaló que el Plan del Gobierno del Bienestar 2023-2029 desglosará cada una de las acciones que se implementarán para atender los crímenes cometidos contra este importante sector de la población.



1.- Fortalecer la ’Policía de Género’, a la cual se le asignarán todos los recursos posibles para combatir el feminicidio, asegurando el acompañamiento y dando seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres.



2.-Fomentar, en conjunto con los gobiernos municipales las ’Célula Violeta’, que será una coordinación integrada por las policías de género, células de búsqueda de personas, paramédicos, médico legista, ministerio publico, psicólogas, abogadas e institutos de la mujer, a efecto de garantizar la reacción y atención inmediata (no más de 20 minutos) en casos de violencia contra las mujeres.



3.- Promover la denuncia ciudadana mediante mecanismos seguros y anónimos, como la creación de una aplicación móvil (APP), y otras herramientas tecnológicas para apoyar a las mujeres.



4.- Capacitar y sensibilizar con perspectiva de género y derechos humanos al personal de las distintas dependencias y organismos que atiendan a mujeres víctimas de violencia, en el uso de tecnologías y acceso a bases de datos confiables.



5.- De manera complementaria, las cámaras de vigilancia y botones de pánico instalados en las unidades de transporte público serán conectados directamente a los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, conocidos como C5.



6.- Duplicar el número de cámaras de vigilancia existentes, con especial atención en las zonas de alto riesgo, en coordinación con las autoridades federales y municipales.



Por eso, con contundencia, la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, aseguró que ’vamos a dedicar todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para combatir el feminicidio. Ya no más feminicidios, no más desaparecidas en el Estado de México’.