Propone Congreso transversalizar la perspectiva de género

Días atrás, el Congreso propuso transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, planes y programas municipales. Así también, al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, convocaron a la sociedad en general a sumarse a los 16 días de activismo de manera activa para que se conviertan en 365 días de lucha y defensa de los derechos de las mujeres.



La diputada Erika Rodríguez, integrante del Grupo Legislativo del PRI en la LXV Legislatura, presentó una iniciativa para hacer obligatoria la observancia del principio de paridad y la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y programas municipales.



’ La participación de las mujeres en las democracias, es una oportunidad para que las necesidades de más del 50% de la población sean atendidas a través de decisiones, políticas públicas y programas. Su participación incide en temas para legislar contra la violencia de mujeres y niñas, salud sexual y reproductiva, empleo, autonomía económica, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua’, indicó la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Erika Rodríguez.



’Transversalizar la perspectiva de género en las actuaciones del gobierno, ayuda a identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, tal como lo define la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres’, expuso la diputada local por el distrito VIII.



Finalmente expresó que la finalidad de la iniciativa es garantizar el principio de paridad en las siguientes administraciones públicas.



’No se trata de cuotas, el objetivo principal de esta iniciativa, es garantizar el principio de paridad en la administración pública municipal, con la certeza que, si por alguna razón ese espacio lo deja la titular, se vuelva a ocupar por otra mujer y se siga cumpliendo con el principio de paridad y que en la elaboración, planeación y ejecución de planes, políticas públicas y programas cuenten con perspectiva de género’, refirió.



Por otra parte, el pasado 25 de noviembre al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas en la explanada del recinto legislativo, el Congreso de Hidalgo se sumó a los 16 de activismo contra la violencia de género. Convocaron a la sociedad en general a sumarse a los 16 días de activismo de manera activa para que se conviertan en 365 días de lucha y defensa de los derechos de las mujeres.



Al iniciar los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Julio Valera Piedras, afirmó que ’de nada sirven las leyes y los decretos si no trabajamos en contra de la violencia a las mujeres’.



Celebró a los diputadas y diputadas integrantes de la Primera Comisión Permanente de Igualdad de Género y a la Unidad Institucional de Género por el esfuerzo para generar una agenda que contribuya a sensibilizar y sobre todo actuar frente a la violencia contra las mujeres a través de conferencias, diálogos y talleres que se llevarán a cabo en el Congreso.

En estos 16 Días de Activismo se abordarán temas sobre violencia de género desde el punto de vista de la procuración de justicia, salud, cultura y democracia.



’Ojalá que este ejercicio y arrancamos sea un punto de partida para que más adelante los que estén aquí sigan exigiendo que desde el Congreso los 16 días de activismo porque aquí de donde hacen las leyes sea una caja de resonancia para seguir impulsando año con año y pronto llegar a El mundo y a un país verdaderamente alejado de la violencia de género contra las mujeres’, indicó Valera Piedras



En su intervención, el diputado, Luis Ángel Tenorio Cruz, presidente de la Primera Comisión Permanente de Igualdad de Género, también invitó a sumarse a los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas de Hidalgo.



’Hoy no sólo sea un día para vestirnos de naranja, que sea un día de reflexión para que podamos mejorar acciones para lograr un Hidalgo más incluyente y que desde este recinto hagamos leyes que en la práctica lo ejercemos y prediquemos’, señaló.



Tenorio Cruz explicó que los 16 días de activismo inician este día y terminan el próximo 10 de diciembre con el Día Internacional de Derechos Humanos y la propuesta esencial para disminuir la violencia contra las mujeres es iniciar con la asignación de roles tradicionalmente destinados a las mujeres a favor de los hombres.



’No todas las mujeres deben dedicarse a los roles asistenciales y no todos los hombres deben dedicarse a los roles de trabajos distintos a la asistencial, esto constituye la igualdad sustantiva aplicada’, indicó.



Por su parte, Diana Trejo Padilla, titular de la Unidad Institucional de Género, dio a conocer que la finalidad de conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es incitar a los sectores público y privado, así como a la sociedad en general, en ser consientes y dimensionar la magnitud del reto.



’Nos toca hoy a todos sumarnos para generar un mundo sin violencia, asumir el papel fundamental de poner fin y ser activistas de la prevención y eliminación de la violencia, defensores de los derechos humanos. Hagamos que el Congreso de Hidalgo sea un referente para todas las instituciones del Estado’, afirmó.



Al evento estuvieron presentes, Diana Rodríguez López, titular del Instituto de la Defensoría Pública de Hidalgo y Margarita Cabrera Román, directora del Centro de Justicia de Mujeres.

Así como la participación de la cantante Karen Chablé quien interpretó las canciones Sin Miedo y Mis Derechos de Mujer.



Estuvieron presentes personal administrativo y operativo del Congreso de Hidalgo, además de las diputadas Silvia Sánchez García, Erika Rodríguez Hernández, Michelle Calderón Ramírez, Marcia Torres González y los diputados Alejandro Enciso Arrellano, Juan de Dios Pontigo Loyola, Miguel Ángel Martínez Gómez y Edgar Hernández Dañu.