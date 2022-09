Promueven adopción de perros y gatos con caminata canina en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Edomex.-Con el propósito de promover la adopción canina y felina, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través del Departamento de Control de Zoonosis y el Bienestar Animal de la Dirección General de Salud (DIGSA), realizó la Primera Caminata Canina 2022, la primera de este tipo realizada en el municipio.



’Es la primera de muchas más. El rescate animal es un tema muy importante y no es un tema solo del municipio, sino que implica a toda la población.



Si tenemos sobrepoblación, es porque hubo un dueño que no se hizo responsable, no esterilizó a su mascota, la abandonó y se reprodujo en la calle’, dijo el titular de la Dirección Municipal de Salud, Hugo Sergio González Rosales.



Destacó que se enviará una iniciativa al H. Cabildo para multar a la gente que tenga a sus mascotas en la calle, en las azoteas, amarradas, sin alimento, etc., pues ellas merecen un trato digno.



’Más adelante, formaremos el Comité de Bienestar Animal para rescatar a aquellos que sean maltratados’, añadió.



La titular del Departamento de Control de Zoonosis, Jessica Canto Castro, mencionó que existe sobrepoblación de animales de compañía en el municipio, por lo que se debe trabajar en la generación de una cultura del cuidado hacia las mascotas, lo que inicia desde casa: ’Hay que inculcar el respeto a la vida en general’, enfatizó.



Durante su participación, dijo que ’La grandeza de una nación y su progreso moral, puede ser juzgada por la forma en que sus animales son tratados", citando a Mahatma Gandhi.



Hace 11 años, la doctora Canto Castro conoció a la perrita ’Panda’, quien tenía una severa infección dermatológica y fue rehabilitada y dada en adopción.



Sin embargo, los nuevos dueños de ’Panda’ no la cuidaron adecuadamente, por lo que la infección regresó; fue entonces que la doctora Canto decidió adoptarla.



Al final de la Primera Caminata Canina, ’Frijolito’, ’Orejas’, ’Ojitos’, ’Marrón’, ’Machete’ y ’Pingüi’ fueron adoptados, sus nuevos dueños firmaron una responsiva y recibieron felices al nuevo integrante de su familia, así como un collar, una correa, una cama para perro y un plato para comer. ’Sombra’ continúa a la espera de ser adoptado, si te interesa brindarle un hogar comunícate a la página de Facebook ’Dirección General de Salud Chimalhuacán’.



El evento contó con la participación del Grupo de Detectores K9 MX, asociación civil que apoya con perros entrenados en la búsqueda y rescate de personas a campo abierto o bajo escombros.



Detectores K9 MX, quienes participaron en las labores de búsqueda por el sismo del 19 de septiembre de 2017, realizaron exhibiciones del entrenamiento que reciben los caninos que forman parte de su equipo.



A la Caminata Canina, que salió de la Plaza Zaragoza rumbo al Recinto Ferial, sobre avenida Nezahualcóyotl, asistieron regidores del H. Cabildo, directores y jefes de departamento, así como cientos de personas acompañadas de sus caninos.