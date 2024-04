Promueve Chimalhuacán vasectomías sin bisturí y colocación de DIU gratuitos

Con el propósito de fomentar la planificación familiar y ofrecer opciones de salud reproductiva, el Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Salud Municipal, llevó a cabo jornadas gratuitas de Vasectomía sin Bisturí y de colocación de Diu Miacare.



Con estas acciones, el Departamento de Medicina Preventica y Atención a la Comunidad busca brindar acceso equitativo a métodos anticonceptivos y promover la responsabilidad compartida entre la pareja acerca de la planificación familiar.



Durante la jornada, que tuvo lugar en instalaciones de la Dirección de Salud Municipal, se realizaron más de 50 vasectomías sin bisturí, brindando a igual número de varones una opción segura y eficaz para el control de la fertilidad.



También se aplicaron métodos anticonceptivos como el Diu Miacare, que tienen un 99 % de efectividad para prevenir el embarazo.



El procedimiento, conocido como vasectomía sin bisturí, es una técnica mínimamente invasiva que ofrece ventajas en términos de recuperación y disminuye riesgos para la salud.



Uno de los beneficiarios fue David Solís de la Cruz, vecino del barrio Acuitlapilco, quien con 25 años es padre de familia de dos niñas y decidió hacerse el procedimiento ya que, aseguró, este procedimiento "no te hace menos hombre, es en beneficio de mi familia y para que mi esposa no lleve toda la responsabilidad, pues las mujeres sufren mucho por el control de fertilidad".



Indicó que está decisión fue tomada en consenso con su esposa y lo hace en beneficio de sus hijas, para ofrecerles una mejor calidad de vida.



La autoridad municipal confía en que iniciativas como ésta contribuyan a reducir las tasas de embarazo no planificado y a mejorar el bienestar de las familias en la comunidad.