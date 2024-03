Promete Sheinbaum más trenes; Xóchitl, quitar refinerías

Las propuestas de las candidatas presidenciales son un tanto contrastantes, esto debido a que mientras que la candidata por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, promete quitar las refinerías, la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum, buscará aumentar el número de trenes.



El pasado domingo Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que de ganar las elecciones presidenciales dará continuidad al proyecto de los trenes de pasajeros en el interior de la República, siendo Puebla uno de los ejes principales para ’lograr conectar el país de punta a punta’ con la ampliación y el mejoramiento de carreteras como la de Amozoc-Veracruz, y la creación de nueva ruta concesionada para el tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz.



’’Vamos a conectar todo el país todavía más, con ferrocarril, con carreteras, caminos rurales, caminos artesanales. […] Eso nos va a permitir el desarrollo de la infraestructura, ligado con energía y agua con los grandes proyectos de infraestructura además del ahorro, y el uso eficiente de la energía y del agua nos va a permitir un potencial de desarrollo y prosperidad para nuestro país’’, aseveró.



En tanto la candidata presidencial del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, su propuesta es ir de más a menos, esto debido a que anunció que de ganar las elecciones presidenciales, buscará cerrar la refinería de Petróleos Mexicano (Pemex), ubicada en Cadereyta, así como la de Ciudad Madero, en Tampico.



’El día de hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi Gobierno la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva (…) Pemex es una empresa muy importante para México, pero no es más relevante que los pulmones de sus hijos’, mencionó.



Ante esto, el presidente López Obrador manifestó su desaprobación a través de redes sociales de cerrar la refinería ubicada en Cadereyta y exhibió a la candidata de querer cerrar también una refinería que no existe en Tampico.



escribió en redes sociales: ’Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el Presidente Municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe’.



’Recordemos, no sólo al general Cárdenas sino también al Presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: ‘No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros’’.Con información de SIN EMBARGO