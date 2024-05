Durante una reunión con trabajadores de empresas distribuidoras de gas, el candidato de Morena, Andrés Velázquez Vázquez, manifestó su apoyo para impulsar a las empresas de gas en el estado de Hidalgo.



Los trabajadores del sector de gas en Hidalgo han manifestado varias preocupaciones y necesidades que consideran críticas para su operación diaria y bienestar. Entre estas demandas sobresalen:



Eliminación de Cobros Extras: Los trabajadores han expresado la urgencia de poner fin a los cobros adicionales impuestos por las autoridades municipales. Consideran que estos cobros representan una carga financiera injustificada y buscan alivio en este aspecto.



Cese del Acoso Policial: Otra preocupación importante es el acoso por parte de las corporaciones policiales hacia las pipas que suministran gas. Los trabajadores piden un alto a estas prácticas, ya que obstaculizan su capacidad para realizar entregas de manera eficiente y sin temor a represalias.



Apoyo en Recursos: Además de sus reclamaciones inmediatas, los trabajadores también esperan que las autoridades los apoyen en la obtención de recursos necesarios para impulsar el uso del gas en el estado de Hidalgo. Creen que esto no solo beneficiaría a los ciudadanos, sino que también fortalecería el sector en su conjunto



El legislador Andrés Velázquez se ha comprometido desde el Congreso a vigilar que los derechos de los trabajadores no sean violados. Ha asegurado que revisará los trámites que las empresas deben completar para prestar sus servicios, con el fin de garantizar que estos procedimientos no sean innecesariamente complicados o costosos.



’Los trabajadores de las empresas gaseras en Hidalgo tienen que trabajar bajo el marco de la ley, siempre velando por su seguridad y de las personas que adquieren su servicio. Ante ello, desde el Congreso defenderé sus derechos para que puedan distribuir el gas que tanto necesitan nuestros hogares, nuestros comercios, para así les permitan trabajar las autoridades municipales’, afirmó.