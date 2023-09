Promedian 5 mil millones en inversiones cada mes desde que despacha Menchaca

En el contexto del desarrollo económico en el estado de Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca Salazar ha realizado el tercer anuncio de inversión, marcando el inicio de una nueva era para la región. Durante su gestión de casi un año, se han incorporado 25 nuevos proyectos empresariales, lo que representa una llegada de 23 mil millones de pesos en inversiones.



Estos nuevos proyectos se suman a dos anuncios previos, lo que resulta en un monto total de más de 54 mil millones de pesos invertidos en el estado. Esta inversión significativa tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico y el desarrollo de Hidalgo.



’Es muy emotivo este encuentro, porque sintetiza el esfuerzo de quienes arriesgan su capital y su deseo para seguir transformando a nuestras comunidades. Este mérito es de las y los empresarios que no cesan en su interés de estar construyendo una mejor sociedad’, aseveró el mandatario hidalguense.



también destacó que existen las condiciones necesarias para atraer tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Según sus palabras: "No hay celo, no hay mezquindad, existe la disposición de que con su aportación, con su compromiso, estemos en el camino y en la ruta de una verdadera transformación".



Miguel Ángel Jiménez Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Hidalgo, respaldó esta afirmación al mencionar que la confianza generada por la administración estatal es clave para el desarrollo del estado. Además, destacó otros factores relevantes como la certidumbre jurídica, la seguridad, la posición geográfica favorable y la relocalización de los procesos industriales. Todas estas condiciones contribuyen a hacer de Hidalgo un lugar atractivo para la inversión y el crecimiento económico.



Por lo que todo en conjunto ’hacen que Hidalgo viva un momento histórico, un ejemplo de esto es el complejo de inversiones hoy anunciadas, a través de la concentración de empresas y actividades productivas en un mismo lugar, se crea un entorno propicio para la innovación, la colaboración y la eficiencia’, indicó.



El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, destacó que por instrucción del gobernador Menchaca se han redoblado esfuerzos para detonar la atracción de inversiones sostenibles.



’Hoy atraemos los ojos del país y del mundo, pues estamos generando confianza entre el sector privado. A casi un año del inicio de la transformación en el estado, más 23 mil millones de pesos llegan para generar más de 42 mil empleos directos e indirectos, teniendo una cifra acumulada de más de 64 mil nuevos empleos’, finalizó.