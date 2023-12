ATLACOMULCO, Estado de México.- Al reafirmar su compromiso de trabajar por el bien de quienes más lo necesitan y de continuar transformando al Estado de México dando prioridad a los pobres, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez dieron continuidad a la operación de los programas para el bienestar, educación, personas con discapacidad, adultos mayores y apoyos al desempleo que están al servicio de las y los mexiquenses.



’Programas como los del Bienestar han demostrado ser una herramienta efectiva para proporcionar apoyo directo a los más necesitados. Estos programas dejan una huella imborrable en la historia del país al garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes más lo necesitan, respetando siempre la dignidad del pueblo’, indicó la Mandataria mexiquense.



El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que la Maestra Delfina Gómez es una mujer honesta y seguirá escuchando y trabajando por las y los mexiquenses, dando preferencia a los más necesitados.



El titular del Ejecutivo Federal indicó que los Programas para el Bienestar continuarán en el Estado de México, en el caso específico de Atlacomulco precisó que se otorgan 2 mil 533 becas en nivel universitario, 7 mil 755 en medio superior y 8 mil 183 en preescolar, primaria y secundaria, las cuales incrementarán, con la entrega de 3 mil 600 más en nivel básico.



López Obrador mencionó que con el programa la Escuela es Nuestra se beneficiará en este municipio a 149 planteles, y ya se entregaron los recursos a 102, mientras que la Pensión para Adultos Mayores llega a 6 mil 864 atlacomulquenses y la Pensión para Personas con Discapacidad a 901 personas.



El Presidente de México puntualizó que con las becas para madres solteras se apoya a 744 mujeres para que no abandonen la escuela sus hijos, 3 mil 498 campesinos se benefician con el programa Producción para el Bienestar, y destacó que continuará entregándose de manera gratuita el fertilizante, programa con el cual se apoyó a 4 mil 552 productores, y refirió la operación en Atlacomulco de tres Bancos del Bienestar donde pueden ir a cobrar sus apoyos sin intermediarios.



Asimismo, la Gobernadora Delfina Gómez explicó que como parte de estos programas se encuentra el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que llega a casi millón y medio de mexiquenses en la entidad, y en el caso de Atlacomulco a más de 6 mil 500; así como los programas, la Escuela es Nuestra 2022 y 2023 o Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.



Aunado a esto, la Mandataria mexiquense recordó que en días pasados se anunció que, gracias a la colaboración del Gobierno de México, se otorgará la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, de manera universal para personas de hasta 64 años, que no contaban con ningún apoyo.



’De esta manera garantizamos cobertura total, de manera universal, a todas las personas con discapacidad del Estado de México’, recalcó la Gobernadora en compañía de 5 mil habitantes de la región norte de la entidad.



La titular del Ejecutivo estatal indicó que cumplirá con uno de los compromisos adquiridos, por lo que informó que en próximos días se entregarán las tarjetas del Programa ’Mujeres con Bienestar’, que ayudará de manera directa y sin intermediarios a más de 400 mil mujeres del Estado de México, en una primera etapa.



’Queremos asegurarles a nuestras mujeres en situación de vulnerabilidad, aquellas que más lo necesitan, que no están solas. Estamos aquí para apoyarlas y garantizar sus derechos’, recalcó la Mandataria estatal.



En presencia del titular del Ejecutivo Federal, la Gobernadora Delfina Gómez destacó que durante los primeros días de su gestión se han entregado más de mil 500 títulos de propiedad.



Sumado a lo anterior y bajo la premisa de El Poder de Servir refirió que la participación ciudadana es esencial para construir soluciones inclusivas y sostenibles para su administración, por lo cual, dijo, se llevan a cabo los Foros de Consulta Popular para la Elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, donde jóvenes y mujeres se conviertan en protagonistas en la construcción del futuro de la entidad.



Como parte del trabajo coordinado, la Gobernadora Delfina Gómez reconoció el compromiso y respaldo que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, mantiene con el Estado de México, y señaló que el trabajo que se realiza en la entidad, sigue los principios de su mandato, por lo que destacó que con su ejemplo y guía el país transita por el sendero del humanismo mexicano, brindando una nueva esperanza al pueblo.



’Usted nos ha dado un buen ejemplo, Presidente, con todo lo que realiza y lo único que nos toca a nosotros como servidores públicos es honrar lo que usted nos ha enseñado, con toda la honestidad y con todo el amor hacia el pueblo’, expresó la Maestra Gómez Álvarez.



En este evento estuvieron presentes Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Juan Pablo de Botton Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Edna Elena Vega Rangel, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, responsable del Programa de Vivienda; Salvador Fernando Cervantes Loza, Director General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional; Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Director General del Banco del Bienestar.



Además de Pamela López Ruiz, Directora General de la Escuela es Nuestra; Abraham Vázquez Piceno, Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y Marisol del Socorro Arias Flores, Presidenta Municipal de Atlacomulco.