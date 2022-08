Camerino Z. Mendoza.- Por cuarto año consecutivo, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior implementa el Programa Estatal de Oferta Educativa PEO, en conjunto con el programa ’Madrina y Padrino de la Educación’.



Para una mejor atención, a partir de lunes 15 de agosto en la explanada del palacio municipal, se instalará un módulo de información con personal capacitado para registrar a los estudiantes que no lograron ingresar algún bachillerato.



La oferta educativa, única a nivel nacional, se dará a conocer a través de la plataforma, semsys.sev.gob.mx/PEOE en donde conocerán la ubicación de planteles de manera georeferenciada, planes de estudios, instalaciones y beneficios de todas las escuelas públicas, particulares, estatales y federales del estado de Veracruz.

La política educativa en el estado de Veracruz en los niveles media superior y superior, es que no hay rechazados, por tal motivo facilitamos para que los aspirantes que no encontraron un espacio, por cuestión de cupo en alguna escuela, puedan continuar sus estudios en otra institución educativa; cabe hacer mención que todos tienen un lugar seguro para seguir estudiando en estos niveles.



El primer año se logró ’rescatar’ a 4 mil aspirantes, el segundo año a 9 mil y el tercer año 13 mil, ¿por qué decimos rescatar? porque eran jóvenes o adultos que no se habían inscrito en ninguna escuela y que gracias a las estrategias del Programa Estatal de Oferta Educativa lograron hacerlo. Además de la plataforma hoy otras estrategias de ingreso como acudir al Centro Atención Personalizada o los aspirantes pueden marcar al número 22 89 80 05 40, para recibir orientación personalizada de un asesor capacitado o al teléfono 272 726 7035. ext. 27, del palacio municipal.



A Ras de Piso: Para quienes no cuentan con internet pueden asistir a estos módulos de información ubicados en Institutos Tecnológicos Superiores, oficinas de educación y palacios municipales, actualmente se encuentran instalados casi 100 módulos de información.



Becas y apoyos: ya se a través de la plataforma semsys.sev.gob.mx o llamando al número 2289 80 05 40, los interesados pueden conocer las becas que sistema educativo veracruzano otorga en beneficio de los estudiantes, así como apoyos como descuentos en inscripción, mensualidades u otros aspectos.

De la misma forma pueden lograr entrar al programa de ’Madrina y padrino de la educación’, estrategia enfocada a encontrar una alternativa para que las y los estudiantes de escasos recursos puedan cumplir sus aspiraciones de estudio en los niveles de media superior y superior, al apoyarlos, ya sea realizando su pago de inscripción, su cuota anual, sus libros, uniforme o alguna otra situación.



Para ello es necesario ingresar al apartado de Madrina y Padrino de la Educación en la plataforma semsys.sev.gob.mx/peoe donde se piden algunos requisitos para ser beneficiado; las personas que deseen ser una madrina o padrino de la educación, y brindar apoyo a una persona de escasos recursos que tenga complicaciones económicas para continuar sus estudios de bachillerato, universidad, ingeniería o posgrado, es necesario ingresar a la plataforma semsys.sev.gob.mx/peoe en el apartado madrina y padrino de la educación, donde podrán conocer los pasos para apoyar a una veracruzana o veracruzano a continuar con sus estudios.



El programa Estatal de Oferta Educativa PEOE, funciona todo el año, porque tenemos subsistemas como Bachillerato en Línea de Veracruz (BELVER), Preparatoria Abierta o la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con periodos de inscripción abiertos durante todo el año. Tú puedes contribuir al futuro de la educación.