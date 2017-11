La (PROFECO) en campaña de revisión de básculas.

Con el objetivo de que la ciudadanía cuautlense se sienta segura al adquirir sus productos en los comercios y locales establecidos, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se encuentra llevando a cabo una campaña de revisión de básculas, esto para verificar que se encuentren calibradas y de esta manera vendan kilos completos a los compradores, así lo precisó Felipe Alejandro Andrade tapia, encargado de la oficina de dicha dependencia en Cuautla.

Precisó que especialmente se han realizado estas acciones en los diversos mercados que existen en el municipio de Cuautla, mismos en los que se lleva a cabo la revisión y calibración de las básculas con las que los comerciantes pesan sus productos.

Añadió también que la verificación de las básculas se realiza de manera anual, y que aquellas que cumplan con las especificaciones que estipula la PROFECO, se les entrega a los comerciantes el holograma que acredita que dicha báscula ha sido verificada y por ende ofrece a los clientes kilos de a kilo.

Dijo también que durante las revisiones de las básculas, a los comerciantes se les realiza un cobro de acuerdo a la capacidad de su báscula al entregarles el holograma antes mencionado, lo cual añadió que el contar con el mismo, le da certeza al consumidor de que compra kilos completos y al vendedor de que vende su mercancía completa y por ende podrá incrementar sus ventas.

Por otra parte, señaló que aquellos comerciantes que no cumplen con las condiciones de la PROFECO y sus básculas no se encuentran calibradas, se hacen acreedores a un requerimiento y en caso de que se encuentren alteraciones graves en las mismas, se levanta multa para el comerciante, misma que puede ir desde los 350 hasta los mil 200 pesos, todo es en base a la capacidad de la báscula.

Para finalizar, Andrade Tapia sentenció que estas acciones únicamente se realizan con el comercio establecido, pero que de manera desafortunada, en el comercio informal no se puede llevar a cabo la revisión de las básculas que utilizan los comerciantes, por lo que agregó que la PROFECO no estimula ni apapacha el comercio informal, pero que es complicado el realizar las revisiones de sus básculas ya que muchas de las veces los comerciantes son errantes.

