Producción total de crudo creció 82%

Al mes de febrero, la producción total de crudo incrementó un 82% con respecto al año del 2018, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Energía estimó que México producirá para el 2030 más del 44% del volumen del 2023.



Según información proporcionada por Pemex, la producción de todos los productos petrolíferos reportados por la empresa, que incluye combustibles para automóviles, turbosinas, asfaltos y gases licuados, fue de 957,691 barriles diarios en el mes de febrero. Esta cifra representa una disminución del 4.21% con respecto al mes anterior, pero un incremento del 18% en comparación con el mismo mes del año pasado. En una perspectiva de una década, la producción es un 14.7% menor, aunque en comparación con febrero de 2018, se ha incrementado en un 82.5%.



Durante el mes de febrero, Pemex procesó 935,254 barriles diarios de crudo en sus seis refinerías ubicadas en México. Esta cantidad exhibió una disminución del 2% en comparación con el mes previo, pero un crecimiento del 16% en relación al mismo período del año pasado. A pesar de esta producción, la elaboración nacional de productos petrolíferos se redujo en un 4% en comparación con enero, al tiempo que mostró un incremento del 18% respecto a febrero de 2023.



Con estos datos, se observa que la utilización de la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación (SNR) alcanzó el 57% en el mes de febrero, en contraste con el 48% utilizado en el mismo mes del año 2023.





La Secretaría de Energía (Sener) estimó que para el año 2030, México alcanzará una producción de 2.390 millones de barriles diarios de crudo. Este volumen representaría un aumento significativo del 44.6% en comparación con la producción del año 2023 y marcaría el nivel más alto desde el año 2014, cuando el país produjo 2.501 millones de barriles diarios.



Este aumento proyectado incluye la contribución de recursos no convencionales, como las lutitas o shale, cuya extracción comenzaría en el año 2025. Asimismo, se prevé la incorporación de recursos de aguas profundas a partir del año 2028, según lo pronosticado por la Sener en su documento “Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2023-2037”.



Un aspecto relevante considerado por la dependencia federal para sostener estas proyecciones es la explotación de recursos shale. Hasta la fecha, estos recursos no se han explotado en gran medida en México debido a la oposición del gobierno al uso de la fractura hidráulica (fracking), que es el método estándar de explotación en este tipo de yacimientos.



“Se difieren los proyectos de aceite y gas de lutitas, considerando su adopción a partir del 2025 con el supuesto de disponibilidad tecnológica para mitigar los impactos ambientales”, afirmó la Sener, aunque no abundó sobre algún avance tecnológico.



Luego de alcanzar la producción de 2.390 millones de barriles diarios en el 2030, la secretaría que rige la política energética del país estimó de forma oficial que comenzará una nueva declinación petrolera y para el 2037 planeó que se llegará a un volumen de extracción de 2.037 millones de barriles por día.



La Sener también prevé que será en este 2024 cuando la producción de condensados -que son naftas y combustibles contenidos en los yacimientos, principalmente gasíferos terrestres, que tienen mayor valor pero un mercado menos líquido que el del crudo- alcance su pico, al llegar a 361,000 barriles diarios.



En el 2030, en el pico proyectado de producción de crudo, la producción de condensados será de apenas 19,000 barriles diarios, para llegar a solo 10,000 barriles en el 2037.



Así, la prospectiva de la Sener establece que la extracción total de hidrocarburos líquidos, que incluyen al crudo y condensados, llegará a su punto más alto en 2030, con un volumen de 2.409 millones de barriles diarios, pero luego declinará hasta 2.047 millones de barriles por día en 2037.Con información de EL ECONOMISTA