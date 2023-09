PRIAN quiere ponérsela fácil a Morena en CDMX: apostaría por Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien ha sido señalada en incontables ocasiones por sus posibles actos de corrupción y mal manejo de su cargo, informó que tiene la intención de solicitar una licencia de su cargo actual para poder postularse como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Durante una conferencia de prensa, Cuevas presentó su propuesta para seleccionar al candidato del Frente Amplio por México, una coalición conformada por el PRI, el PAN y el PRD.

Dentro de su propuesta, Cuevas establece que los aspirantes a esta candidatura deberán recabar 70,000 firmas de apoyo en un plazo de dos meses. Además, propone la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) en el comité organizador del proceso de selección. Asimismo, sugiere la realización de foros en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como una consulta ciudadana.



Sin embargo, la alcaldesa no tiene la mejor opinión de los habitantes de la delegación Cuauhtémoc y no le alcanzarían los adeptos ni si quiera para reelegirse en la misma delegación; de acuerdo con una encuesta realizada por Masssive Caller en mayo del presente año, preguntaron a los encuestados si votarían por ella en caso de que la alcaldesa en funciones quisiera reelegirse en la Cuauhtémoc, el 53.4 por ciento contestó que no votaría por ella.





Al poco tiempo de haber anunciado su interés por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Sandra Cuevas lanzó una amenaza hacia Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República, indicando que si llega al poder en 2024, quiere que le permita trabajar o de lo contrario indicó que buscará que Sheinbaum sea sometida a un proceso penal por el uso de recursos públicos para fines electorales.



“O me dejas trabajar o te voy a hacer un expediente de todo el dinero que te robaste para irte a campaña y que sacaste del erario público, y te voy a hacer un expediente de todo para que seas la primera presidenta -si es que llega a ganar- que se va a la cárcel, entonces nos respetamos y nos ponemos a trabajar”, afirmó.



Sandra Cuevas ha sido señalada en incontables ocasiones por sus acciones cuestionables. En noviembre del 2022 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 122 millones 053 mil pesos en el gobierno de Sandra Cuevas. La Auditoría encontró en la revisión del gasto que el dinero no se reintegró de manera adecuada a la Tesorería de la Federación; hubo gastos injustificados; pagos por servicios que no se sabe si se recibieron y en general, opacidad en el gasto.



La principal anomalía fue por 121 millones 958 mil 493 pesos, por pagos que se realizaron con el dinero de este fondo del que no hay prueba o documentación que asegure que el dinero se utilizó para los fines establecidos.



En febrero del año pasado, dos policías de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México denunciaron a la alcaldesa Sandra Cuevas, así como a otros trabajadores de la alcaldía por secuestro, robo, lesiones, y amenazas de muerte.