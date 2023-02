PRIAN falsifica encuestas y medios nacionales desmienten a Del Moral

En redes sociales, la precandidata del PRIAN a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y sus simpatizantes promueven encuestas falsas con resultados alterados para aparentar que van arriba de la precandidata única de Morena, Delfina Gómez.



Encuestas que ya fueron desmentidas por medios nacionales como El Universal y Animal Político.



Ante los más de 20 puntos con los que la maestra Delfina Gómez aventaja en todas las encuestas, militantes y políticos allegados a Del Moral se dieron a la tarea de inventar sondeos como el que desmintió El Universal, en el que colocaban a la precandidata de Morena 10 puntos debajo de la del PRIAN.



’Detractores del gobierno actual y simpatizantes de la candidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, compartieron una encuesta falsa presuntamente publicada en el portal web de esta casa editorial, sin embargo, El Universal se deslinda de dicha publicación pues no tiene ninguna relación con ella’, afirmo el medio.

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/difunden-encuesta-falsa-nombre-de-el-universal



También, el sitio web Animal Político se deslindó de una supuesta encuesta que incluso en la sumatoria de puntajes, arrojaba 110 por ciento como su resultado.



Al respecto, el medio digital subrayó: ’Mostrando a la candidata Alejandra del Moral supuestamente a la cabeza de las preferencias electorales del Estado de México circula una imagen que atribuye los resultados de una encuesta a Animal Político.



Dicha información es falsa, Animal Político no realizó esa ni ninguna otra encuesta electoral’.



https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/desinformacion/animal-politico-no-publico-encuesta-de-preferencia-electoral-edomex



El coordinador general de la precampaña de Morena en el Estado de México Horacio Duarte Olivares mencionó en conferencia de prensa: ’Los del Cartel de la Guerra Sucia ahora inventaron una supuesta encuesta del periódico El Universal, ya el periódico lo desmintió, no existe esa encuesta, dicen que 51 contra 41 a favor de Alejandra’, explicó.



’Animal Político salió a desmentir, solo ganan en las encuestas que ellos inventan.



Esto es símbolo de lo que están haciendo, que es generar una percepción falsa porque en las encuestas verdaderas seguimos teniendo esta ventaja de 20 puntos’, continuó Horacio Duarte.



La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, tiene una ventaja de 22 puntos en las preferencias electorales, obteniendo el 58 por ciento de intención de voto de las y los mexiquenses, de acuerdo con un estudio realizado por Covarrubias y Asociados.



Asimismo, el estudio realizado por el Centro de planeación Estratégica y Prospectiva Política (CEPLAN) indica que la maestra Delfina Gómez aventaja por 25 puntos en la más reciente encuesta publicada sobre la intención de voto en las que la oposición no levanta a tres semanas de iniciadas las precampañas y a pesar del despliegue de la guerra sucia.



’Ante los resultados positivos de la maestra Delfina Gómez, de Morena, los del PRIAN echaron a andar una serie de campañas, con pseudo portales informativos, que lo mismo pautan en redes sociales a favor de Alejandra del Moral, que pautan la guerra sucia contra la maestra Delfina, abiertamente’, declaró Horacio Duarte.



’Hoy nos sorprende que estén preocupados. Viendo los resultados de las encuestas, los entiendo, no los deben dejar dormir. Y esa es una buena señal para el proyecto que encabeza la maestra Delfina Gómez por la transformación del Estado de México’, afirmó Duarte Olivares.



Y agregó que la guerra sucia no sólo se proyecta en encuestas falsas, también a través de medios inventados: ’Para desprestigiar a la maestra Delfina Gómez, se ha observado la operación de 10 sitios de noticias falsas, que no informan, sino que buscan atacar y al mismo tiempo pautan a favor de Alejandra del Moral.



Estos perfiles tienen entre 2 mil y 6 mil seguidores que, en su mayoría, son bots y cuentas apócrifas’.