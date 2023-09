PRIAN en Hidalgo, una chiquillada: apenas alcanzan un 10% de las diputaciones

Los partidos del Frente Amplio en Hidalgo, conformados por el PRI, el PAN y el PRD, volvieron a cometer otro error infantil al no conocer de aritmética simple: señalaron que promoverían una acción de inconstitucionalidad ante la aprobación de diversas reformas a la Ley Electoral del Estado de Hidalgo pero apenas cuentan con 3 de los 10 representantes que necesitan.



Hace unos días ya habían cometido otra pifia al señalar que promoverían la misma acción contra los libros de texto gratuitos para que no fueran distribuidos en tanto no se publicara en el DOF los programas de estudio, mismos que la tarde de ese día se hicieron públicos.



Y es que su ’músculo político’ es ínfimo. El PAN, tiene sólo dos diputados, el PRD sólo uno y el PRI se quedó sin representantes luego de que estos conformaran el GPI para romper con su dirigencia estatal.



Es así que entre todos ellos, apenas suman tres diputados, insuficientes para promover o negar cualquier iniciativa en una cámara integrada por 30 legisladores, y ya ni siquiera pueden promover una acción de inconstitucionalidad, pues necesitan más de 3 veces los representantes con los que actualmente cuentan.



Por si fuera poco, las dirigencias estatales del Frente Amplio son ninguneadas hasta por sus propios correligionarios.



El del PRI es señalado por haber sido impuesto desde el CEN Nacional, no teniendo legitimidad; la del PAN también fue impuesta por quienes mandan en el partido y el del PRD viene en sustitución de otro que también fue impuesto, perdiéndose la cuenta de cuántos llevan, desconociendo la gran mayoría sus nombres.