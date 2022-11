PRI y aliados se olvidaron de la gente, hoy ofrecen lo que en 90 años no cumplieron

Tlalnepantla, Méx.-La diputada Jezabel Delgado Flores afirmó que la Alianza PRIAN que está por conformarse, se alejó de la gente y ahora a unos meses de la elección para Gobernador regresa a territorio, a diferencia de Morena que se ha mantenido cerca de la gente, e impulsa un Proyecto de Nación donde lo más importante son los derechos y beneficios de la población, no los intereses particulares.



Respecto de los recorridos que iniciaron militantes del PRI por diversos recorridos y que incluso coinciden con los eventos, informes o reuniones de organización de morenistas, la legisladora local afirmó que Morena está marcando el paso a nivel estatal, y los demás partidos lo siguen, pero será la gente la que decida de manera consciente por sus gobernantes.



’Morena marca el paso al PRI, vamos a recorrer el estado, ellos harán lo que crea conveniente, en Morena tenemos una ventaja que estamos constantemente en territorio, no nos vamos, porque es una manera también de legislar o gobernar de la mano de la gente, el pueblo es sabio y sabemos que ellos sabrán distinguir’, aseveró.



Delgado recordó que el PRI ya es un régimen caduco, resultado de una política neoliberal, distante de la ciudadanía, por lo que en 2023, la ciudadanía sabrá distinguir, a pesar de que las alianzas, y de que hoy ofrezcan que van a estar en territorio, que van a defender al estado, a las familias y a la paz social, cuando no lo hicieron durante más de 90 años.



Y ese olvido y mantiene al Estado de México en los primeros índices de violencia contra las mujeres, de robo en todas sus modalidades, de asalto en transporte público, de robo de vehículos y de inseguridad en calles y avenidas.



’No tienen un proyecto, porque van a luchar pero para resguardar pero sus empleos, pero cuál es el proyecto para el Estado de México, a diferencia de Morena, tenemos un Proyecto de Nación que ya se estructuró desde hace muchos años, que está en marcha, y que es impulsado por nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador), la idea es aterrizarlo en el Estado de México, vamos por una política de derechos, no de canonjías’.



La diputada Jezabel Delgado afirmó que la propuesta de trabajo de Morena busca que el acceso a los programas sea universal, como ya ocurre a nivel federal con los adultos mayores, y que las mujeres tengan beneficios solo por el hecho de serlo o porque lo requieran, no por tener la suerte de ser beneficiaras, o solo por militar en un partido, como hoy ocurre con la Tarjeta Rosa.



’Hay una diferencia abismal de lo que propone la 4T y lo que tiene el PRIAN que es lo mismo de siempre, y que anuncian que van a ir en alianza porque saben que solos ahora sí no la tienen fácil, pero vamos a estar ahí en territorio para dar la lucha, estamos listas y listos para la batalla’.