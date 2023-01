PRI no puede derrochar dinero en campañas, habrá miles de ojos vigilando: Higinio Martínez

Ciudad de México.- El senador Higinio Martínez Miranda y delegado especial de Morena en el proceso electoral para la Gubernatura en el Estado de México, advirtió que el partido dispone de cientos de miles de ’ojos vigilantes’ que estarán al tanto del dispendio de recursos en precampaña y campaña por parte del PRI, y exigirán que se respeten los topes de gastos y se apliquen las sanciones correspondientes.



Afirmó que el partido hará un llamado formal al Gobernador en el arranque de la precampaña de la precandidata Delfina Gómez Álvarez, para exigirle que no intervenga en el proceso electoral, ni su aparato gubernamental, como ya le requirió también el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



’El llamado de Morena va a ser claro, va a ser la ratificación del que ya le hizo el Presidente de la República, es lo que esperamos de él y que responda favorablemente, por la buena relación que tiene con el mandatario del país, que atienda la petición de ambas partes; del partido en el Estado de México y del Presidente’.



El senador acompañó a la precandidata de Morena a la Gubernatura, Delfina Gómez; al dirigente nacional del partido, Mario Delgado; y al coordinador de precampaña, Horacio Duarte, al encuentro que sostuvieron con alcaldes y alcaldesas, diputadas y diputados federales y locales, así como liderazgos del partido.



Higinio Martínez advirtió que si detectan acciones, o decisiones que empiecen a afectar y dañar el proceso electoral, o que se quiera dañar la campaña de la maestra Delfina, actuarán en consecuencia.



’El Ejecutivo del estado sabe que esta campaña, esta elección va a ser más vigilada que nunca, pueden intentar todo lo que quieran, pero ojalá y no, que haya indicaciones de que su gobierno no se involucre en el proceso electoral, pero si lo hacen va a haber muchos miles de ojos, que van a estar detectando aquella parte donde algún aparato gubernamental haga presión o condicionamientos’.



Destacó que a lo largo de todo el Estado de México cuentan con el respaldo de cientos de miles de simpatizantes que estarán al pendiente de cualquier irregularidad en el proceso electoral, de la actuación de los funcionarios estatales, de los partidos y sus dirigentes.



’Entiendo la dinámica de los partidos y sus dirigentes, si ellos violan la ley, esperemos que la autoridad electoral a quien sea, de cualquier partido, de cualquier candidato, la autoridad intervenga y sancione, ellos pueden hacer todo lo que quieran, pero dentro del marco de la ley, lo único que digo es que intenten ganar, pero de manera limpia’, apuntó.



Subrayó que a partir del inicio de la precampaña estarán midiendo la actitud y la respuesta tanto del Ejecutivo estatal, del PRI y su precandidata, sobre sus reacciones, y darán seguimiento día a día sobre el respeto a la ley.



El delegado especial de Morena en Edomex, pidió que el PRI no haga una campaña con gran despliegue de recursos, como acostumbra en cada proceso electoral, puesto que hay muchas limitaciones establecidas por la ley y debe respetarse el tope de gastos.



’Hay topes de campaña definidos y así como la autoridad electoral nos vigila de manera muy puntillosa a Morena, nosotros también tenemos elementos para vigilar a detalle los gastos de campaña de los candidatos; ellos nos vigilan, nosotros vigilamos’, indicó.