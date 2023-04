PRI coloca propaganda en espectaculares que carecen de permisos en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Estado de Méx.,- Por carecer de los permisos correspondientes para la instalación de espectaculares en predios de Chimalhuacán, el Gobierno Municipal inició el retiro de propaganda de la alianza PRI-PAN-PRD-NA, informó el diputado Emiliano Aguirre Cruz.





A través del Departamento de Espectáculos de Chimalhuacán desde el año pasado se ha estado buscando a los representantes de la empresa Outefront, que aseguran ser los propietarios de varios espectaculares colocados en diversos puntos del municipio, para que acrediten los permisos correspondientes, en particular la autorización de los predios donde instalaron las estructuras, ya que algunos pertenecen al propio Gobierno Municipal, sin embargo, hasta la fecha no se han presentado, dijo el representante del pueblo.





Por ello, al iniciar la instalación de propaganda de la candidata Alejandra del Moral, personal del Ayuntamiento procedió a retirarlos.





Emiliano Aguirre, indicó que el Gobierno Municipal tiene todo el derecho a retirar los espectaculares, ya que la empresa contratada por el PRI no cumple con la norma.



Al ser cuestionado sobre un comunicado de prensa enviado esta noche por el PRI sobre dicho tema, el legislador señaló que su versión es mentira e hizo un llamado a que no confundan a la población y que se conduzcan con respeto a la Ley Electoral.





Por último, consideró que la campaña debe de ser libre y democrática, y que ’sea el electorado quien elegirá a quien nos tiene que gobernar en el Estado de México’.