Previenen cáncer de mama en Chimalhuacán con mastografías gratuitas

Con el objetivo de prevenir el cáncer de mama entre la población femenina del municipio, la Dirección Municipal de Salud, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), inició la Jornada Municipal de Mastografías, servicio que se brindará de manera gratuita durante todo el mes de agosto en diversas sedes del municipio.



El titular de Salud Municipal, Hugo Sergio González Rosales, indicó que este tipo de jornada no se había realizado en Chimalhuacán desde hace más de dos años, por lo que la actual administración la retoma con la finalidad de detectar a tiempo la aparición del cáncer de mama, ya que esta enfermedad sigue cobrando la vida de miles de mujeres a nivel mundial.



Añadió que el equipo de mastografía viene de la ciudad de Toluca y cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo una prueba de calidad.



Con la intención de que más mujeres chimalhuaquenses tengan acceso gratuito a este estudio, la Jornada Municipal de Mastografía se realizará en diversas sedes, como la Plaza de la Identidad, del 01 al 05 de agosto; el Centro de Salud ’San Lorenzo’, del 08 al 12 de agosto; el Centro de Salud ’San Agustín’, del 15 al 19 de agosto; el Deportivo Tepalcate, del 22 al 24 del mismo mes; y el Centro de Salud ’Herreros’, del 29 al 31 de agosto. En estas sedes se brindará el servicio en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.



Algunas de las indicaciones que deben seguir las pacientes son: tener entre 40 y 69 años de edad, tener las axilas rasuradas, no usar perfume talco o desodorante, presentarse bañada y no portar aretes ni collares. Para llevar a cabo el registro, se solicita INE, CURP, comprobante de domicilio y dos números telefónicos.



María del Socorro C. S., de la colonia San Isidro, nunca se había realizado el estudio de mastografía por falta de recursos económicos, por lo que, al ver la oportunidad, no dudó en acercarse a la jornada. Y agradeció al Gobierno Municipal de Chimalhuacán que preside la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez, por llevar estos estudios a la población.