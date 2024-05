El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá seguridad para el próximo domingo 2 de junio, día en que se llevarán a cabo las elecciones, con el fin de convertir estas elecciones en las más limpias y libres en la historia de México.



El próximo 2 de junio se llevarán las elecciones más grandes en la historia de México, teniendo más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20,000 cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores, los 500 diputados y nueve gobiernos estatales.



Debido a esto, durante su conferencia el presidente López Obrador habló sobre las elecciones de este domingo, afirmando que las elecciones serán limpias, libres y sobre todo pacíficas, llevando esta labor de la mano de gobiernos estatales y el Instituto Nacional Electoral (INE).



’Consideramos que van a ser unas elecciones limpias libres y sobre todo pacíficas, ese es mi pronóstico, eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente’, indicó el presidente López Obrador.



Para esto, el almirante secretario Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, informó que se han desplegado 6 mil 037 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional como parte de la colaboración que se tiene con el INE.



Estos apoyos se dan para la seguridad en el traslado, elaboración y distribución de la papelería electoral, así como a las instalaciones de la Papelera PACHISA, en Chihuahua, a los Consejos Distritales, a la Bodega del INE y a los talleres Gráficos.



López Obrador, expresó que además en los próximos comicios no habrá fraude debido como en 1006 y 2012, teniendo confianza en el actual Instituto Nacional Electoral (INE).



El mandatario federal expuso que el propósito es que los mexicanos voten sin ningún temor, sin presiones y que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que sea un ejemplo de democracia.



’Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México las del domingo, así como se los estoy comentando. Apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia. y afortunadamente no ha sido así’, expuso.



Lo anterior es con el fin acabar con los fraudes electorales. "Algo que ayuda de cara a las elecciones es que la gente ya no quiere fraudes y quiere dejar atrás esa ’historia negra’ de cuando ’se robaban hasta la Presidencia’.Con información de FORBES