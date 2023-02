Presuntos narcomenudistas realizaban arrancones en calles de Texcoco

Policías municipales de Texcoco aseguraron a dos presuntos narcomenudistas, quienes fueron detectados realizando arrancones y circulando a exceso de velocidad en calles de la cabecera municipal.



Desde el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4) se montó el operativo luego de que se recibieron llamadas denunciando a los tripulantes de un auto Volkswagen tipo Beetle, de color gris, que estaba realizando arrancones en las calles de Texcoco.



De inmediato se montó el operativo, coordinado desde el C 4, en donde a través de las cámaras de vigilancia se le ubicó, dándole seguimiento en el video muro, notificando a las unidades policiacas la ubicación.



En la calle Francisco Sarabia, con dirección a la calle de Nezahualcóyotl, se logró ubicar al vehículo, que circulaba atrás de un camión de Bonafont en forma zigzagueante y aceleraba con intención de rebasar, ya que una patrulla estaba atrás del auto señalado, por lo que se le cerró el paso frenando así su carrera.



Enseguida los uniformados se acercaron al auto identificándose e indicándoles que bajaran del vehículo, para cuestionar al conductor del ¡porque circulaban a exceso de velocidad?, informándole que: ’momentos antes habían realizado el reporte que andaban realizando arrancones y que esa conducta constituía una falta administrativa’.



El conductor del auto que se identificó como Paul Said ’N’, al realizarle una revisión preventiva, se le encontró en poder de una bolsa de plástico transparente que en su interior contiene bolsitas tipo ziploc en tono azul, que en su interior contienen sustancia de color blanco con las características propias de la cocaína en polvo, bolsitas que al realizar el conteo de las mismas da un total de 219, también se tenía en su poder la cantidad de $2,300.00 pesos en efectivo.



El copiloto del auto, identificado como Cesar Alejandro ’N’, al revisarlo se le encontró una bolsa de plástico transparente tipo ziploc, que en su interior contiene bolsitas tipo ziploc en tono negro, que en su interior contienen sustancia de color blanco con las características propias de la cocaína en polvo y bolsitas transparentes tipo ziploc que en su interior contiene sustancia granulada y polvo de color blanco con las características propias de la cocaína que al contarlas son 96 bolsitas en tono negro y 2 bolsitas transparentes.

Los policías municipales les indicamos que poseer dicha sustancia era constitutivo de delito, por lo que se realizó la inspección del vehículo que tripulaban encontrando en el asiento trasero: una mochila de lona de color rojo con la leyenda Nike que en su interior contiene 10 cajas con medicamento Taxus, tamoxifeno tabletas de 20mg, con 14 tabletas cada una y un molino de café y especias de la marca Hamilton Beach, modelo 80335R de color negro.



Ante las evidencias constitutivas de delitos, los elementos de la policía municipal de Texcoco les notificaron sus derechos indicándoles que serían puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.



Los dos sujetos, el auto, las bolsitas de plástico con presuntos enervantes, los medicamentos y el dinero en efectivo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Texcoco para su investigación que permita determinar su situación legal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.