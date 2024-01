Tras una serie de señalamientos y denuncias interpuestas por campesinos de Emiliano Zapata, Hidalgo, finalmente la Conagua actuó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para así catear un predio de alrededor 900x900 metros donde se hallaron dos pozos excavados sin permiso alguno desde los cuales la empresa Time Ceramics extraía agua de manera ilegal.



Time Ceramics es una empresa nigeriana-pakistaní de capital chino que hasta hace unos meses presumía que invertiría 2 mil 700 millones de pesos (135 MDD en ese entonces) a la vez que daría empleo a 1 mil 200 personas de la región.



Hasta el momento se sabe que no hizo inversión alguna ni en estudios ni en permisos que le permitieran extraer el agua de manera legal, además que durante el cateo realizado por las autoridades, dentro de las más de 150 personas de origen asiático localizadas en el predio, al menos una cuarte parte de ellas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por no poder acreditar su estancia legal en el país.



Es así que fueron dos pozos los hallados, con una profundidad de más de 300 metros, desde los cuales huachicoleaban el agua, además de haber sido decomisada la maquinaria ocupada para tales fines.





Al menos desde octubre del año pasado campesinos de la zona denunciaron a la empresa por la extracción ilegal del agua, situación que los llevó a enterar a diversas autoridades previo a que la Conagua finalmente pusiera manos a la obra.



A diferencia de lo que sucedió con Grupo Modelo en la administración anterior por un tema cuasi idéntico con el agua, aquí no intervino el gobierno del Estado para favorecer a la empresa ni hubo arreglos en lo oscurito.



Sobre los permisos, también se denunció por parte de los campesinos que estos no se han pagado y/o al menos no se han visto reflejados en la tesorería del ayuntamiento, excusándose el mismo en el supuesto desarrollo futuro que traería Time Ceramics, entidad que en su última reunión con las autoridades locales elevó la cifra de supuestos empleos directos a 1,800, de los cuales aún no se habría creado ni una cuarta parte.