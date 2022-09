Presionan farmacéuticas para vacunación periódica contra COVID: López-Gatell

El ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, acusó a las farmacéuticas de ’presionar’ a gobiernos para que haya vacunaciones periódicas contra el coronavirus y aseguró que todavía no existe evidencia científica que avale esta práctica.



’La industria farmacéutica, que evidentemente ha tenido unas ganancias estupendas en la venta de vacunas, está empujando esta perspectiva y presionando a los Gobiernos nacionales y posiblemente a organizaciones internacionales de salud’, dijo a Efe López Gatell durante la Conferencia Sanitaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada en Washington.



Sin embargo, el subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud señaló que por ahora ’no existe evidencia científica sólida que permita corroborar’ que sea necesario vacunarse cada año contra la covid-19.



López-Gatell subrayó que en la ’gran mayoría de virus respiratorios no se necesita una vacunación periódica’ y opinó que el modelo de la influenza o gripe, que sí requiere de inmunizaciones anuales, no tiene por qué aplicarse con el coronavirus SARS-CoV-2.



Por ello, recomendó ’a las poblaciones del mundo a tener cautela’ con esta hipótesis que, considera, está ’sobreimpulsada por otro tipo de intereses’.



López-Gatell estimó que la pandemia de covid-19 está ’en fase de receso’ en buena parte del mundo, aunque advirtió de que existe una ’probabilidad importante’ de que México y otros países vivan una nueva ola de contagios con la llegada del frío, entre noviembre y enero.



No obstante, destacó como algo ’sumamente positivo’ el grado de cobertura de la vacunación contra la covid-19, que en México es del 87 % de la población elegible, lo que ha permitido cambiar el ’perfil de la epidemia’, reduciendo las enfermedades graves y las muertes.EFE