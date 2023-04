Presidente de Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales responde a observaciones de legisladores en Congreso

Con la finalidad de dar respuesta a las inquietudes de algunos legisladores que han hecho observaciones al trabajo realizado al interior de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, su presidente, Alejandro Enciso Arellano, diputado local, afirmó que el Congreso del estado, es la muestra de equilibrios políticos y democracia.



En la máxima tribuna de Hidalgo, el legislador dio a conocer tanto el trabajo técnico, como jurídico que se lleva a cabo para poder dictaminar las iniciativas que se presentan cotidianamente en la Casa del Pueblo.



’En primer lugar, quiero recordarles, compañeras y compañeros diputados, que el mecanismo de enviar dichas iniciativas a la Junta de Gobierno tiene como finalidad tomar en cuenta la opinión a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso’.



Esto, dijo, tomando en cuenta que la Junta de Gobierno es el órgano colegiando que las representa y que toman sus decisiones democráticamente con voto ponderado y es la autoridad que regula la vida interna del Poder Legislativo.



’La Junta de Gobierno NO va a dictaminar dichas iniciativas porque no corresponde a sus atribuciones. Sin embargo, el estudio de estas iniciativas NO solo se constriñe al análisis jurídico que generalmente realiza la Secretaría Técnica de la Comisión, sino que, como bien saben, implican un análisis operativo, presupuestal y administrativo por parte de esta Soberanía’.



Agregó que, para lo que SÍ tiene atribuciones la Junta de Gobierno es para impulsar la conformación de Acuerdos que agilicen el trabajo Legislativo, y para coadyuvar en el desarrollo de los Trabajos del Congreso, así como elaborar propuestas para el mejoramiento del mismo; tal como lo dispone el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Para este efecto, es que se determinó con mayoría de votos enviar las iniciativas a la Junta de Gobierno.



’Esta comisión no sigue ni persigue ningún interés político ni personal, porque aunque queramos, no es lo mismo analizar una iniciativa que adicionar dos palabras a una que trastoca varios artículos o una ley totalmente nueva, o una iniciativa con grandes deficiencias en técnica legislativa’.



Puntualizó que el Congreso es el gran ejemplo de los equilibrios políticos, del consenso, el lugar donde se vive la democracia en cada sesión, ya que se vota sin injerencias personales, siempre pensando en los ciudadanos que representan; ’y esto también ha sucedido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales’, finalizó.