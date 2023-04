Presidenta del INE voltea al clamor social y cuestiona excesivo gasto que realizan

Guadalupe Taddei Zavala se convirtió en la primera mujer en presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) tras rendir protesta este lunes. En su discurso inicial, la Consejera presidente llamó a analizar el costo excesivo de los procesos electorales.



Fue la madrugada del 31 de marzo, que la Cámara de Diputados realizó el sorteo que definió los nuevos cargos de consejeros del INE. Ahí fue insaculada Taddei Zavala como la nueva Consejera Presidenta, reemplazando así a Lorenzo Córdova Vianello a partir de este 3 de abril y convirtiéndose así en la primera mujer en presidir el órgano autónomo.



Durante la Sesión Protocolaria del Consejo General del INE, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, oficialmente presentó a Guadalupe Taddei para que llevara a cabo la toma de protesta como titular del Instituto, luego de que culminara el periodo de su antecesor, Lorenzo Córdova Vianello.



En su primer discurso como Presidenta Consejera, Taddei López se refirió a los logros del Instituto Nacional Electoral, pero también a los retos y preocupaciones que acompañan su marcha.



Sobre esas preocupaciones destacó que si bien el INE es un referente a nivel nacional por la calidad en la organización de los procesos electorales, debe reconocerse que ’hay un clamor en la sociedad por el costo de la democracia’.



’Habemos quienes decimos que, efectivamente, es un costo alto. Habemos quienes decimos que no, que no es un costo alto y que vale la pena la inversión, pero más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, el mejorar procedimientos, lineamientos, tramos de control, cadenas de seguridad dentro de todo lo que es el proceso nos puede llevar a abaratarlos sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición con la cual tendríamos que empezar el análisis’, expuso la Consejera Presidenta en referencia al costo de las elecciones en México, un tema que el propio Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa desde su llegada a la Presidencia de la República en diciembre de 2018.



También mencionó el reto de revisar la educación en términos de materia presupuestal. ’Revisémoslo, seguramente habrá algo en lo que podamos mejorar. A lo mejor algo se tiene que incrementar en las entidades y reducir en oficinas centrales, o reducir en las entidades e incrementar en oficinas centrales. Yo creo que aquí lo más importante es el compromiso que hoy demostramos la estructura del INE a través de sus juntas ejecutivas locales, la estructura de los institutos electorales que acompañan este momento histórico’, dijo Guadalupe Taddei.



Taddei Zavala identificó como retos la importancia de mantener el diálogo con las fuerzas políticas y ’el reconocimiento pleno a su derecho participar y dirimir acuerdos o desacuerdos’.



’Aquí se va a respetar el derecho de cada fuerza política de pertenecer a este Consejo, poner sobre la mesa sus condiciones y visiones de futuro, pero también las fuerzas políticas habrán de respetar los acuerdos que en lo técnico vayamos tomando’, dijo, y adelantó que iniciarán mesas de trabajo de manera particular con cada fuerza.



La Consejera también reconoció que un reto será mantener ’la colegialidad’ de decisiones, lo que implicaría mantener reconocer las estructuras de los trabajos electorales en materia local, de igual manera llamó a concentrarse en los procesos electorales que se se avecinan.



Esta tarde, una vez asumido el cargo, Taddei tomó protesta a las y los nuevos consejeros elegidos por San Lázaro: Jorge Montaño Ventura, jurista y exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de su natal Tabasco; Rita Bell López Vences, originaria de Oaxaca y quien tiene una amplia trayectoria en materia de participación política y ciudadanía de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas, así como Arturo Castillo Loza, especialista en justicia electoral y exconsejero en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.



Taddei Zavala en 2021 concluyó su gestión como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sonora, con una trayectoria de 28 años de experiencia en materia electoral.



A partir de 1986 se empezó a desempeñar en cargos de Gobierno. Uno de sus primeros cargos fue de Jefa del Departamento en el área de ventas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el cual tuvo de 1989 a 1991.



Fue Comisionada Presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.



También formó parte del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) como Directora de Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes entre 1992 y 1993, también Directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral por un periodo de un año, y desde octubre del 2003 a enero de 2014 fungió como Vocal Estatal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora.



Taddei Zavala formó parte del Observatorio de la Participación Política de la Mujer y de la Asociación de Institutos Electorales de la Federación.Con información de SIN EMBARGO