Presentará Ayuntamiento de Córdoba acciones legales contra Nogales por desviar el agua

Nogales, Ver., (16 de marzo de 2023).- Hidrosistema y el Ayuntamiento de Córdoba, interpondrán acciones legales contra quien resulte responsable de desviar el agua de la laguna que abastece al municipio de Córdoba, toda vez que ocasionará que más de 150 mil cordobeses se vean afectados en el servicio.



La directora de la paramunicipal, María del Rosario Palafox Aguilera y el contralor municipal, Lauro Ramos Olmos, acudieron a la laguna para constatar la reducción de agua, por lo que se presentarán acciones legales debido a las afectaciones en la tubería y el desvío del agua que dejará a los habitantes de Córdoba sin el servicio, aún cuando se tiene la concesión por parte de la Conagua, de recibir 300 litros por segundo.



El contralor municipal, Lauro Ramos Olmos, indicó que se implementará una acción penal, ya que Córdoba cuenta con la concesión respectiva. "La laguna es federal por tanto interviene Conagua, no el municipio ni CAEV, es por eso que presentaremos una denuncia, porque además hay una repercusión a la economía de Córdoba, daños y perjuicios".



María del Rosario Palafox Aguilera, indicó que hace dos semanas sostuvieron una reunión con el alcalde del municipio de Nogales, Ernesto Torres Navarro, acordando que se dragaría la laguna; acciones que iniciaron el miércoles pasado con una cuadrilla de Hidrosistema.



"Presentaremos la denuncia ante la Fiscalía ya que están desviando el agua para que no llegue a la tubería de Córdoba. Venimos a ver cómo abrieron una compuerta donde están desviando el agua para un canal y eso hace que no llegue a nuestro acueducto, dejando sin el líquido vital al 70 por ciento de los usuarios de Córdoba", finalizó la directora de Hidrosistema, quién acudió acompañada del subdirector de Operaciones y Proyectos Hidráulicos de Hidrosistema, Óscar Trujillo Galván, y el jefe del Departamento de Agua Potable y Bacheo, Miguel Hernández Juan.