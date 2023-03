Presentan el calendario del serial de ciclismo 2023 en Texcoco

Ciclistas de Texcoco presentaron el calendario del serial de ciclismo 2023, con seis eventos con diferentes modalidades que comenzaron el 19 de febrero, y terminan el 29 de octubre de este año.



El subdirector de Fomento Deportivo Rubén Bárcenas, en representación de la presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, señalo que, desde el gobierno municipal de Texcoco, se apoya estos grupos de jóvenes deportistas que encausa a los jóvenes y los vuelve empáticos con la ecología al realizar estos eventos en la Montaña de Texcoco.



Reconoció la labor de este grupo de ciclistas, que organizan este serial, porque han mostrado su empeño deportivo y su respeto con la naturaleza en donde al realizar sus prácticas deportivas aprovechan para no dejar basura o residuos en la zona de la Montaña de Texcoco.



Alejandro Carrillo, quien junto con Iván Arreola organizan este evento y son parte del club enduro 4150, señalaron que el serial de ciclismo MTB 2023, tuvo su primer evento el pasado 19 de febrero con ’El Reto de las dos Cumbres’, y para el próximo 12 de marzo se realizará el evento COATL RACE, el 23 de abril RETO TLALOC, 18 de junio el COYOTL RACE, el 24 de septiembre la 1va RODADA DE CABEZA, el 29 de octubre EL DESCENSO AL MICTLÁN y 30 de octubre para llegar a la 3er carrera del Tlaloc.



Los organizadores dieron a conocer que, en dicha carrera los participantes pueden inscribirse en tres categorías; principiantes, medios y avanzados en modalidad de femenil y varonil además de que recalcaron que no existe una edad para ello, y toda la información la pueden consultar en las páginas de Facebook Tláloc serial enduro Texcoco 2023 y enduro 4150, el grupo de ciclistas de Chicas Tláloc Ride Girls, en donde se están dando a las actividades que se realizan.



Agregaron que la iniciativa de cada deportista es cuidar el monte Tlaloc por ello durante los eventos deportivos se busca limpiar la montaña de la basura a su paso, además de que mantienen una buena relación con los representantes de los núcleos ejidales de seis comunidades por las que suben a rodar en las diferentes modalidades del ciclismo de montaña.

Rubén Bárcenas mencionó que por la inquietud de varios ciclistas de crear una pista apta para aquellos que no pueden subir a la montaña, la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas creó la pista de Pump Track en el deportivo Elena Poniatowska y que sirve para aquellos deportistas que no puedan subir al monte Tlaloc, así como los principiantes, en donde pueden aprender las técnicas para practicar el ciclismo de montaña, sin costo para los usuarios.



Invitó a los deportistas de Texcoco y de otros lugares a participar en esta carrera. Mencionó que durante la pandemia el ciclismo de montaña se continuó practicando debido a que se realizaba de manera personal y no necesitaba ningún tipo de contacto con otras personas.



Por su parte Adá Sánchez y Fanny Pérez representantes del grupo de ciclista mujeres ’Ride Girls’ indicó que la participación de las mujeres en este reto fue por inquietud y en donde solo eran espectadoras para después ser participantes al lado de los hombres, ahora se preparan para participar, ahora son capacitadas en conceptos básicos de mecánica y otras enseñanzas que les ayudan a saber cómo actuar en diferentes situaciones.