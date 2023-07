Presentan avances de la estrategia de Búsqueda de personas desaparecidas

Durante la presentación de los avances de la Estrategia de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas en el Estado de Hidalgo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el gobernador Julio Menchaca Salazar reafirmó el compromiso de su administración de no retroceder en la búsqueda de todas las personas desaparecidas.



’Este es un ejercicio de rendición de cuentas, pues establecimos una ruta que atienda la apatía y el desinterés que existía’, aseveró el mandatario estatal al lamentar que en administraciones anteriores se abandonaran las tareas de búsqueda de cientos de hidalguenses.



Menchaca Salazar puntualizó que la incertidumbre de familiares de personas desaparecidas debe ser subsanada: ’No debe de haber ninguna persona más desaparecida, hoy tenemos resultados muy prontos, con estos métodos innovadores’.



En su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó que gracias a la concurrencia de instituciones de carácter federal y estatal es posible constituir herramientas que garanticen la identificación de personas en calidad de desconocidas.



’La construcción e implementación de estos instrumentos para la búsqueda e identificación de las personas reportadas como desaparecidas y no localizadas no solo va teniendo resultados, sino que puede constituirse en modelo referente para implementarlo en el resto del país’. De igual manera, indicó que, derivado de las acciones emprendidas, en una primera etapa se ha obtenido una eficacia de cerca del 20 por ciento.



Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recordó que la firma de convenios entre la administración estatal y la federación es muestra del compromiso para garantizar el derecho de toda persona a ser localizada.



’Aprovechamos esta oportunidad para anunciar que ya han sido transferidos los 24 millones de pesos por parte de la Secretaría de Gobernación para que la Comisión Estatal de Búsqueda, cuente con mayores herramientas para la búsqueda en vida y forense de personas en la entidad’, enfatizó.



Por su parte, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, reconoció este tipo de esfuerzos impulsados por el Gobierno de Hidalgo, y añadió que el INE ha firmado 19 convenios a nivel nacional: ’El Instituto tiene la responsabilidad de aportar estos datos, tengan la certeza de que afinaremos estos instrumentos, pues no es lo mismo firmarlo que dar la certeza a la ciudadanía’.



Arturo Flores Molina, coordinador de Unidades de Alto Impacto, dio a conocer que se encuentran bajo resguardo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 405 restos correspondientes a personas no identificadas, y que, a través de una primera confronta con las bases del INE, 33 personas fueron identificadas, de las cuales 9 ya han sido restituidas, mientras que, en un segundo análisis, 11 arrojaron resultados positivos.



Jazmín García Escobar, directora de Identificación Humana, informó que la Plataforma de Identificación y Búsqueda de Personas en Hidalgo (https://identificacionybusqueda.hidalgo.gob.mx/#) permitirá generar actas de expedientes de hallazgos de personas no identificadas, así como brindar información con transparencia para todas aquellas familias que dedican todos sus esfuerzos a la búsqueda de sus familiares.



Ana Delia Lara Vargas, presidenta de la Colectiva de Mujeres contra la Violencia, precisó que el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de generar mecanismos eficaces de búsqueda, por lo que celebró que en Hidalgo se construya una plataforma digital que facilite el acceso a la información por parte de familiares que se enfrentan condiciones de revictimización: ’Esta plataforma se ha elaborado para que familiares de personas desaparecidas sepan que son escuchadas’.



Asimismo, Carmen Zamora Villeda, directora de la Colectiva Feminista Ehécatl, declaró que las madres de personas desaparecidas ven con esperanza este tipo de acciones, pues se han dado pasos agigantados en la materia, por lo que exhortó a las fiscalías del resto del país a proporcionar los datos solicitados para construir una verdadera red de información.



Santiago Nieto Castillo, encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, recalcó que uno de los temas centrales de las transiciones democráticas es la búsqueda de personas: ’La visión es clara, se trata de dar resultados a través de la firma de convenios que nos permitan identificar a personas que se encuentran desaparecidas. Al final del día hemos mandado 126 expedientes al INE para esta identificación’.



El servidor público estatal explicó que, en el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, la administración estatal apuesta por la innovación tecnológica: ’Hidalgo es punta de lanza, pues pugnamos por el derecho a la identidad, a la vida y a la paz’.



Asimismo, informó que a través del programa ’Casa por Casa’, más de 50 elementos de la Policía de Investigación salieron a las calles para darle seguimiento a mil 108 carpetas iniciadas en municipios como Actopan, Apan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Tula de Allende, Tepeji del Río, Tepeapulco, Tulancingo y Zimapán. Al día de hoy, en dichos ayuntamientos, se han identificado a 144 personas con prueba de vida y a 13 de ellas sin vida.