TEXCOCO, Estado de México.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) presentará su segundo programa de la Temporada 13 ’Tributo a Mujeres’, el domingo 3 de marzo a las 12:30 horas en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) en Texcoco, con acceso gratuito.



Con el propósito de enaltecer a las creadoras e intérpretes que han marcado la historia de la música a nivel mundial, el concierto integra algunas de las mejores canciones de Beyoncé, Rihanna, Tina Turner, Aretha Franklin, Tracy Chapman y Nina Simone.



Estas canciones serán interpretadas por la solista Jenny Beaujean, cantante independiente, que se ha presentado con orquestas y espectáculos musicales y ha participado en proyectos culturales y sociales para promover el arte y concientizar sobre temas relacionados con la mujer.



Las piezas que la OFM compartirá con el público del Valle de los Volcanes son, de Tina Turner, What’s love got to do with it; de Aretha Franklin, I say a little prayer, así como You make me feel like a natural woman; de Nina Simone, I wish I knew how it would feel to be free; de Tracy Chapman, Baby can I hold you; de Madonna, Vogue; de Beyoncé, Halo; y de Rihanna, Umbrella.



Los próximos conciertos de marzo tendrán lugar el jueves 14 de marzo, a las 13:00 horas, el sábado 16 de marzo, a las 16:00 horas y el domingo 17 de marzo, a las 12:30 horas, ambos en el mismo CCMB, de manera gratuita. En ellos se presentará el estreno mundial de orquesta y danza ’Amor eterno’, junto con la Compañía Capitalina de Danza.



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario se ubica en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, en San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.