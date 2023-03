Presenta Menchaca la Estrategia Estatal para el Bienestar de las Mujeres

’Estamos trabajando todos los días para saldar la deuda histórica que se tiene con las mujeres’, aseveró el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, durante la presentación de la Estrategia Estatal para el Bienestar de las Mujeres, esfuerzo encabezado por el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) en coordinación con asociaciones civiles, integrantes de la academia y cientos de mujeres pertenecientes a todas las regiones de la entidad.



Menchaca Salazar reiteró que en su administración no hay espacio para simular la generación de políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos de las mujeres, recordó que a lo largo de su carrera política ha impulsado la paridad de género en todos los niveles.



’Es una responsabilidad ética erradicar las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres. Con el gabinete paritario no sólo estamos cumpliendo con una disposición legal, estamos trabajando hombro a hombro con compañeras que han dedicado su vida a la defensa de los derechos de las hidalguenses’, destacó.



’Nuestro objetivo es la igualdad y la justicia’, enfatizó Bertha Miranda Rodríguez, directora del IHM, quien explicó que esta estrategia es resultado del trabajo territorial desarrollado por el gobierno de la transformación, dejando atrás la actividad de escritorio y la simulación encumbrada en anteriores administraciones.



Señaló que la Estrategia Estatal se cimenta en tres ejes: Promover y difundir los derechos de las mujeres; Proteger, atender y asegurar el bienestar integral; y Garantizar el acceso a la justicia y su correcta aplicación. Mientras que los ejes transversales son: Derechos Humanos; Innovación, ciencia y tecnología; y Transparencia.



Respecto al compromiso de asegurar la paridad de género, Miranda Rodríguez reconoció al primer gabinete paritario de Hidalgo: ’Estamos en ante un hecho histórico, en una región marcada por la pobreza, desigualdad y marginación. Hoy, desde la Huasteca estamos haciendo historia al presentar una estrategia que va acompañada del esfuerzo de muchas compañeras que luchan y se suman a la construcción del Hidalgo que todas y todos queremos’.



Magdalena Bautista Teresa, vecina de Atlapexco, informó que el eje de igualdad de esta estrategia va encaminado a garantizar el acceso de las mujeres a todos sus derechos: ’Durante muchos años se nos han negado muchos espacios y hoy tenemos un gobierno que nos apoya. La desigualdad la enfrentamos desde casa, ¡basta de tanta violencia, basta de escuchar que nosotras no podemos!’.



Por su parte, Rosa Guadalupe Andrade, oriunda de Huejutla, dio a conocer que el eje de Transversalidad tiene como propósito alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, en donde la cultura de no discriminación sea el parteaguas de una verdadera participación de las mujeres en el ámbito público.



’Las mujeres en Hidalgo nos reinventamos todos los días para sacar adelante a nuestras familias, pero día a día luchamos por espacios seguros para mujeres y niñas y sabemos que usted no nos va a fallar’, declaró Martha Elisa Correa Ulloa, lideresa regional de Huejutla, al presentar el eje de Seguridad y Justicia.



Asimismo, María Luisa Hernández León, vecina de Xochiatipan, subrayó que el eje de Desarrollo del bienestar integral, busca erradicar la desigualdad y la pobreza que las mujeres enfrentan, pues estos factores inhiben el crecimiento económico de las comunidades y el desarrollo integral al que las hidalguenses tienen derecho.



Karla Virginia Bautista, originaria de Yahualica, planteó que el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres es un primer paso para que el eje de ‘Corresponsabilidad y cultura del buen trato’ ponga fin a malas prácticas que impiden a las mujeres gozar a plenitud de sus derechos.



’Su visita nos motiva a esforzarnos para poner todo nuestro empeño, pues en Hidalgo las mujeres somos primero’, destacó Susana Itzel Martínez González, alumna de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Politécnica de Huejutla, quien refirió que por primera vez en la historia de esta casa de estudios se recibe la visita de un mandatario estatal.



Al finalizar este encuentro, Menchaca Salazar expresó que el trabajo coordinado entre las diferentes dependencias estatales y la vinculación con el Gobierno de México serán pilares para combatir el rezago y desigualdad en razón de género, motivo por el cual exhortó a las y los titulares de cada una de las secretarías a no bajar la guardia y trabajar de manera ardua para saldar la deuda histórica que se tiene con las mujeres.