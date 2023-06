Presenta Hidalgo cero casos de sarampión en lo que va del año

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) lanzó la campaña digital informativa ’Enfermedad Febril Exantemática (EFE)’; grupo de padecimientos que comparten la presencia de fiebre y erupción cutánea (exantema), entre los cuales se encuentran el sarampión y la rubéola, mismos que afectan predominantemente a preescolares, escolares y, en menor proporción, a la población adulta.



El Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres señala que el objetivo de la vigilancia de una EFE es la detección oportuna, notificación, estudio de caso y determinación por laboratorio de padecimientos como el sarampión y la rubéola.



Por ello, aunque no se trate de sarampión, se debe dar seguimiento a todo caso probable que presente fiebre y erupción cutánea (exantema); además de permanecer alerta de uno o más de los siguientes signos y síntomas, sin importar la edad de la persona:



Tos

Catarro

Ojos rojos (conjuntivitis)

Aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos





Cabe destacar que actualmente no se tienen casos de sarampión en México, sin embargo, ante la presencia de erupción en la piel se debe recibir valoración médica de manera inmediata, evitar los lugares concurridos y se exhorta a la ciudadanía a no automedicarse.



En Hidalgo, durante el año 2022, se estudiaron 74 casos de EFE, de los cuales, mediante muestras de laboratorio, se descartó la presencia de sarampión y rubéola. Gracias a la participación de la población en acciones preventivas como la vacunación, este año tampoco hay registro de casos.



Cabe destacar que la población menor de nueve años debe contar con un esquema de vacunación completo, que contempla dos dosis de vacuna triple viral, previene sarampión y rubéola, así como posibles complicaciones en caso de contraer cualquiera de estas enfermedades. En caso de que este no contar con las inmunizaciones, se debe acudir a la unidad de salud más cercana para éstas sean aplicadas.