Presenta Alcalde Juan Martínez declaración patrimonial como parte de la transparencia de su gobierno

Córdoba, Ver., (04 de mayo de 2023). – Este miércoles, el presidente municipal, Juan Martínez Flores, presentó su declaración de situación patrimonial y de intereses, a través de la aplicación digital, con lo cual, da cumplimiento a lo que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y como parte de la política de transparencia y rendición de cuentas que rigen su gobierno.



A partir de este día y hasta el 31 de mayo será el plazo para que funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba presenten su declaración anual, misma que tiene como finalidad, verificar que no se incurra en actos de corrupción durante el desempeño de su cargo.



La Jefatura de Sustanciación de la Contraloría Municipal, dio a conocer que se trata de un proceso, donde más de mil trabajadores que se encuentran en nómina del Ayuntamiento, deben dar rendición anual de sueldos, y que todo sea acorde a lo que se percibe y a lo que se está declarando.



El Contralor Municipal, Lauro Ramos Olmos, explicó que, el procedimiento será de manera digital, a través de un QR los direccionará para acceder al formato, mismo que será remitido a la propia plataforma, posteriormente, se verifica y se hace la recepción con sello para dar validez y cumplimiento a la declaración.



Para quienes no hayan presentado su declaración patrimonial, podrán ser sancionados, o en su caso, separados de su cargo o gestión, tras proceder a una investigación del por qué no se dio cumplimiento a esta obligación.